貿易戰開打 陸海關檢疫超時致美國櫻桃發黴

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旺報

美中貿易戰6日打響，大陸海關不准美國進口商品通關，開始強化檢驗檢疫流程，通關戰也隨之被觸發。最近出口到大陸的美國櫻桃，在南部地區某海關放置一周時間，部分開始腐爛，被退還美國。

貿易戰大陸不僅提高進口關稅還擊，還利用推遲通關審核時間等非關稅壁壘手段，對美國採取了報復措施。

據路透報導，對美國商品開始徵收25%關稅的前一天，即5日凌晨，大陸主要港口和機場中斷對美國商品的通關審核，造成損失規模達數十億美元。

中國儲備糧管理總公司從美國購買7萬噸大豆，貨船6日下午到達大連港，比預期晚了一天。結果未能避開高關稅，成了第一個徵稅對象。該貨船載滿的大豆金額總共為1億5千萬元人民幣，其關稅為4千萬元。

《南華早報》報導稱，目前上海洋山港和浦東港的美國進口櫻桃檢疫所需時間為10日至2周，而此前僅需3至4小時，之前的隨機抽查變成了全數檢查，還包括細菌檢查等 項目。

《華盛頓郵報》報導稱，最近出口到大陸的美國櫻桃，在南部地區某海關放置一周時間，部分開始腐爛，被退還美國。

美國櫻桃進入旺季，但被指定為大陸的報復商品項目，其進口數量降至一半以下。據《南華早報》報導，進口商開始轉移目標，準備從烏茲別克、哈薩克等地區進口。

大陸主要以川普支持地區生產的商品作為報復對象。投資公司穆迪分析（Moody’s Analytics）發表一份報告，預測認為，大陸對美國商品採取報復措施，支持川普的800萬美國公民將從中遭受損失。

(旺報 )

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