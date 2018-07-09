撤銷深澳電廠環差案 在地居民提訴願

2018年07月09日 12:47 中時 廖德修

深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書審查結論（深澳電廠環差案），6月28日由環保署正式對外公告，按規定居民可提起訴願。9日上午反深澳燃煤電廠自救會及深澳、瑞芳、基隆等地的居民前往行政院大門口，與前來聲援的環保團體齊聲呼籲撤銷環差案，並正式向行政院遞狀提起訴願。

擔任自救會長的瑞芳區龍山里長陳志強表示，深澳燃煤電廠完工後對地方造成的汙染與生態破壞自不在話下，基於能源轉型也不應在此興建一座燃煤電廠，如今只有站出來啟動行政救濟程序。

暱稱「活塞教練」的潛水教練王銘祥表示，台電總經理說這片海域都是沙地，沒什麼生態。他秀出帶來的照片說，10年前台電說「番仔澳灣」沒有生態，結果他和朋友卻發現一片大海扇珊瑚礁群；10年後政府卻通過環差案，要把卸煤碼頭設在「深澳灣」，實在令人無法接受。

環保團體台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，深澳電廠環差案開發內容，將卸煤碼頭等海域設施改至深澳灣、新增海水淡化廠、備用灰倉、變更輸電路線等，與2006年環評案相較已大幅變動，應視為新案辦理環評。而且深澳電廠取得經濟部籌設許可逾3年未建廠，應依《環評法》規定辦理更周延的環境現況差異分析，而非環差分析而已。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀則認為，在保育區內投放或除去任何人工魚礁、船礁或保護礁等人工設施，應經新北市政府同意。但台電至今未取得新北市府任何書面同意，且新北市府已表明不同意台電投放任何形式結構物；且深澳電廠堅持以燃煤為唯一選項，牴觸地方空汙管制政策方向，將來恐難取得生煤使用許可。

此外，綠色和平能源專案主任張凱婷呼籲，深澳電廠將帶來嚴重空汙，破壞海岸生態，同時不具興建必要性，政府應主動撤回深澳案，展現能源轉型的決心。綠色和平與眾多公民團體從3月發起「要求經濟部撤回深澳」連署以來，至今連署人數已激增至9萬人，顯見民眾反煤的決心。

(中時 )