光天化日行搶白髮婦 飛車搶匪6小時後落網

2018年07月09日 12:52 中時 王文吉

王嫌翻找搶來的皮包，拿走裏頭的現金，其餘金融卡、證件等，丟在水溝內。（王文吉翻攝）

專案小組調閱路口監視器，發現嫌犯騎乘的機車車牌，明顯以簽字筆變造。（王文吉翻攝）

警方持續以車型顏色比對路口監視器，發現嫌犯作案前一天，曾騎車出現在豐原區，當時車牌尚未變造。（王文吉翻攝）

飛車搶匪王嫌將搶來的皮包、證件及作案時穿的外套，棄置在神岡區宮廟旁的水溝內。(王文吉翻攝)

台中66歲張姓婦人9日下午騎車行經神岡區大圳路，停等紅綠燈時，遭1名男騎士搶走放在機車踏板上的皮包，損失現金10萬元及金融卡、證件等；警方接獲目擊民眾報案，隨即組成專案小組，經調閱路口監視器追查，6小時候在豐原1間網咖，逮捕王嫌，贓款僅剩2萬元，警訊後依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查，34歲王嫌有毒品及搶奪前科，曾入獄服刑7前，最近才出獄，8日下午2時許，王嫌騎乘借來的機車，經過神岡去大圳路、民權路口，發現1名白髮蒼蒼的女騎士，將皮包放在腳踏板上，他見有機可趁，隨即騎車靠近，搶走婦人錢包，並加速逃逸。

「搶劫！有人搶錢！」婦人見皮包被搶，催油門追趕，在與嫌犯拉扯時，不慎跌倒，造成左膝擦傷瘀血，嚇得癱坐在路上發抖，目擊民眾見狀趕緊報案。被害婦人向警方表示，她因與人有借貸緣故，好不容易省吃儉用，籌了錢要去還給友人，皮包裡頭有10萬元現金及金融卡、健保卡等。

警方獲報後組成專案小組，依歹徒逃逸路線追查，豐原分局偵查隊及社口派出所調閱轄內數十支路口監視器，發現嫌犯騎乘的機車車牌，與登記的車身顏色不符，而且歹徒做案後，迅速變裝，以掩人耳目，社口所副所長林志信並認出，嫌犯應是他9年前逮捕的前金飾嫌犯。

專案小組持續以車追人，發現嫌犯以簽字筆將車牌「9」變成「8」，「R」變成「B」，作案後騎車到豐原區東北街換戴新安全帽，並到運動用品店，購買全新衣、褲、鞋子換裝，晚間8時左右，查出作案機車出現在豐原區源豐路1家網咖門口。

警方在網咖外佈下警網，並由社口所副所長林志信入內找人，隨即在角落發現王嫌，並在他身上查獲贓款1萬9千元。王嫌坦承行搶，犯後將被害人的包包、提款卡、證件及作案穿的連帽外套等棄置在神岡區大明宮旁的水溝內，其餘8萬多元贓款已花用殆盡，警訊後，依搶奪罪嫌移送法辦。

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(中時 )