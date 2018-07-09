從追夢到孵夢 前亞運國手化身時尚領航員

2018年07月09日 12:55 中時電子報 黃邱倫

行過車水馬龍的台中臺灣大道，一幢白色典雅、十分顯眼的地標建築映入眼簾，在這裡撞見一張體育圈熟悉的臉孔，曾經是我國運動舞蹈標準舞中的佼佼者，前世運會、亞運國手趙群倫。卸下選手身份，淡出舞台，趙群倫搖身一變成為VIA琢璞時尚文化的「教務長」，以打造全亞洲最卓越的藝術共感平台為目標，趙群倫希望以自身走過的路，引領新一代的孩子們「找回初心，遇見最美好的自己」。

趙群倫現在是VIA琢璞時尚文化的教務長。(趙群倫提供)

從過去作為運動選手的「追夢人」，趙群倫如今翻轉成了「孵夢人」，顯然他在華麗轉身之後，跳進一個更大的舞池，以充滿雄心壯志的抱負，開展出另一段精彩的人生。

2014年8月在新北市新莊體育館舉行的「WDC-AL國標舞世界盃 亞洲巡迴賽臺灣站」，趙群倫與他的舞伴，也是人生伴侶高嘉璘正式宣佈退休，結束了他從9歲習舞以來，長達25年的選手生涯。

趙群倫在退休感言說道：「一個人的一生是否活得有價值，不是看生命的長短或擁有多少財富，而在寫下有故事的人生。」當時他昭告天下已經寫完自己選手生涯的故事。

懂得割捨，毫不戀棧，只為了更遠大的目標。趙群倫可以為了廣州亞運，毅然從台師大體育學系博士班休學；之後更放棄只差2學分就唾手可得的博士學位，轉向個人創業。

趙群倫表示：「人生如果沒有規劃好的一個藍圖，走一步算一步都是拼圖，拼出來的絕對不完美，也不完整。」他總是不斷地在規劃著人生每個過程，想得很遠，不浪費任何時間。他笑著說，包括計畫生三個小孩，也在今年順利達標。

因緣際會，趙群倫結識一群來自設計、時尚、數位等各領域的志同道合朋友，從一個簡單的想法，短短半年就共同催生出「VIA琢璞時尚文化」，為他的人生故事開啟新的篇章。

趙群倫說：「我們希望在台灣能做一些前衛的東西，做一件有意義的事。建構一個平台，讓孩子們找到自己的路與夢想，可以快樂學習，同時卓越成長。」

這樣的想法很快獲得老婆高嘉璘支持，甚至她比趙群倫還興奮，高嘉璘也擔綱表演藝術召集人，夫妻倆為新的夢想與事業共同打拚。

VIA提倡以藝術共感為教學主軸，透過課程整合的系統化訓練，希望讓每位學員都能激發潛能，展現無可取代的價值魅力。趙群倫說，這裡集結時尚美學、文學、表演、數位、舌尖（美食）等一流人才，就像是一個魔法盒子，可以在這裡施展魔法，不管什麼年齡、不同夢想，都可以打造出各種可能性。

鼓吹跨領域整合與藝術教育，趙群倫曾經是老師眼中「沈默寡言，獨來獨往」的學子，但現在已蛻變成能言善道的業師。趙群倫說：「我是運動員出身，是磨練好來的，就算過程有遇到一些阻礙、挫折，比對過去選手歷練而言，根本不算什麼，小菜一疊而已。」

比較大的挑戰，反而是如何整合、協調各種不同領域的人，讓大家能一起合作，他說：「不怕一切從頭學起，我是習慣於原創性墾荒的人。」

69年次的趙群倫在30歲時曾經許下三個願望：要寫一本書、拍一部自己的人生故事電影、走遍100個國家。他說，拍電影只是想替自己留下記錄珍藏，不是為了發行，而100個國家的宏願也只完成三分之一。現在有更重要的事要做，一切可能要等45歲之後再逐步實現了。

立志要當個有故事的人，要過精彩的人生，趙群倫有著自己的節奏與舞步。如今新的樂音已經響起，且隨著他移動的步伐軌跡，也提供給許多運動選手們在生涯規劃上更多的省思。

(中時電子報)