竹林500學生登山誓師 提前為學測準備

新北市竹林中學約500名師生今（9日）上午舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動。（葉書宏翻攝）

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新北市竹林中學約500名師生今（9日）上午舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學約500名師生今（9日）上午舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學約500名師生今（9日）上午舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學約500名師生今（9日）上午舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學約500名師生今（9日）上午舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學結合南勢角在地人文與生涯規畫課程，今（9日）上午師生共約500人，在烘爐地著名的土地公廟前舉行「登上神山 ，一舉高中」學測誓師活動，期能透過活動激勵即將由高二升高三的學生，一舉「高中」理想的大學校系。

誓師大會由竹林中學校長顏麗珠帶領全體參與活動的師生，從烘爐地土地公廟的前山入口出發，爬上素有中和神山「超狂階梯」的1000多層階梯，抵達全台灣最大尊的土地公前，共同祈求土地公添賜智慧、過目不忘、考運亨通的心願，同時每位考生也在土地公前許下承諾會認真努力、勇往直前、秉著永不放棄的堅韌。

在爬山的過程中，天氣炎熱，因此大部分的孩子都是汗流浹背，也有些同學體力有限，但是在其他同學及師長鼓勵與協助下，仍然順利到達了目的地。這也象徵著未來一年準備學測的過程中，親師生三方的緊密結合，不懈追求決勝學測成為眾人共同的心念。

祈福完畢後，竹林中學董事會貼心的為考生們準備了祝福包，裡面有象徵百尺竿頭更進一步的尺、虛心求教節節高升的竹子筆、竹林萬用筆記便利貼、及寫滿祝福話語的土地公圖像小卡片，正如卡片上鼓勵的字句：「沒有無法跨越的考驗，沒有無法突破的難關，只要無所畏懼邁步向前，便能實踐夢想。」代表著竹林董事會鼓勵學生更上層樓的殷殷之情。而廟方也準備了平安符及土地公鑰匙圈希望竹林學子們平安順利。

顏麗珠表示，以往都有幫孩子們辦理類似的祝福活動，但今年改變形式，由考生親自向每天都在學校遙遙相望的土地公許願與祈福，且在一步步向上爬升的同時，也在鍛鍊自己的毅力與目標的堅定，這一步一腳印的精神與鎖定目標後堅持到底的努力過程雖很辛苦，但到達目的地後心中是滿懷甜美的，也是最重要的淬鍊。

她期許，藉由這個誓師活動，讓大家體會到準備學測的堅持與奮鬥，只要相信自己，堅定走穩每一步，成功的果實就在等著你。

(中時 )

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