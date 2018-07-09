宗博館「山靈敬特展」 暑假最佳藝文饗宴

世界宗教博物館即日起至10月7日推出「山靈敬–回返祖靈智慧的人間淨土」特展。（世界宗教博物館提供）

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世界宗教博物館即日起至10月7日推出「山靈敬–回返祖靈智慧的人間淨土」特展。（世界宗教博物館提供）
世界宗教博物館即日起至10月7日推出「山靈敬–回返祖靈智慧的人間淨土」特展。（世界宗教博物館提供）
世界宗教博物館即日起至10月7日推出「山靈敬–回返祖靈智慧的人間淨土」特展。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館即日起至10月7日推出「山靈敬–回返祖靈智慧的人間淨土」特展，邀請阿美族、泰雅族、太魯閣族、賽德克族、魯凱族、排灣族、卑南族、布農族16位重量級原住民當代藝術家與作家，展出近60件作品，風格、媒材與表現形式相當豐富多元，呈現以大自然靈性為主軸的創作意涵，是今年暑假不能錯過的藝術饗宴。

「山靈敬」特展，透過原住民藝術家以當代藝術的表現手法，陳述台灣原住民族的價值觀，以山林、靈性、敬畏之心，引領現代人重新思索，回返一個能永續善待大自然的生態環境，傳遞以大自然共生、共榮、共享的樸實生活觀與知足態度。與世界宗教博物館創辦人心道法師主張的「愛地球、愛和平」核心價值一致，敬天愛地、生態永續理念，推動過簡樸生活的目標也一樣。

策展人瓦歷斯·拉拜說，多年來他深入台灣各原住民部落，訪談部落重量級的藝術家，這次集結老、中、青三個不同世代的16位原住民藝文創作者作品一起展覽，他擔任穿針引線的角色，希望拋磚引玉，讓原住民的展覽、藝術、文化活動更蓬勃。

館長陳國寧說，宗博館不只宗教主題的展覽，這次原住民藝術家的特展，展出內容從「回返自然」、「靈性觀照」與「生命信仰」三個面向，透過融合生命經驗與思想詮釋的藝術表現，帶出族群的文化特色並跨越既定形式。期待引領觀眾重新思索人類與自然萬物間的關係，開啟一扇純粹、自然，真實面對自我的生命視窗。

(中時 )

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