預估油量不足迫降日機場 華航：仍在安全限度

華航CI170班機，昨上午出發前往日本，因油料不足，機長要求優先降落，引發日本調查。（資料照）

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中華航空CI170班機8日從台灣桃園機場飛往日本富山機場，機長向管制台表示，油量不足申請緊急迫降名古屋中部機場，引發日本運輸安全委員會調查。華航表示，該機因天候因素未能順利降落原目的地富山機場，機長考量確保安全剩油，獲准優先降落名古屋中部機場，強調安全降落後油量仍在安全限度上。

根據日本媒體報導，日本國土交通省指出，從台灣起飛的華航CI170班機，8日上午抵達目的地富山機場時，因天候不佳，嘗試降落3次失敗，改飛向中部國際機場，並跟管制台表示油量不足申請緊急優先降落，於下午1時左右，安全在中部國際機場降落，無人受傷。

但日本國交省認為，對於華航油量過少，須採緊急措施狀況，可能會引起重大事故，將交由運輸安全委員會啟動調查。

中華航空表示，根據初步回報，該機因天候因素未能順利降落原目的地富山機場。機長考量確保安全剩油，又未及時獲得富山航管優先引導，因此向富山航管宣告緊急狀況，並獲准優先降落名古屋中部機場。

華航強調，當時安全降落後，油量仍在安全限度上，及時避免了油量不足的情形發生。班機降落中部機場加油以後，下午重新將旅客載到目的地，行程約延誤4個小時。

民航局指出，據了解華航CI170降落富山機場時，當地並沒有大風雨，重飛3次都沒有成功，主因是側風強勁；決定轉降名古屋時，機長可能因油料壓力而呼叫「Mayday」，請求優先降落原則上屬於正常行為。

每個航班都有法定油量，依據航路、起飛、對方機場、進場與等候時間等要件計算，再加上緊急油料，須符合規定；若事先預知目的地機場天候不佳，飛機原則上會多帶油料，因此華航相關派遣、油量資料都必須調閱查明後分析。

(中時 )

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