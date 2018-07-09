樂遊桃園大古山農業區 豐富生態玩不完

「山腳鹿場」宛如台灣版奈良，可以與小鹿親密互動。(桃園自在遊網站提供)

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中時電子報
綜合報導

桃園大古山休閒農業區坐擁林口保護區，範圍包含坑口里、山腳里、山鼻里以及外社里，面積超過299公頃，是北台灣最具特色的休閒農業旅遊勝地。桃園市政府特別針對這一區規畫了一日遊小旅行，帶你賞鹿、品嚐現摘香草茶等等活動，享受放鬆又優閒的假日時光。

「山腳鹿場」宛如台灣版奈良，可以與小鹿親密互動。

【桃園自在遊-大古山殿堂級經典遊程】帶你去桃園的大古山休閒農業區，這裡有台灣首屈一指的熱門夜景，以及山景與海景同時映入眼簾的特殊地景，再加上桃園捷運的開通，成為北台灣最便利又最亮眼的旅遊勝地。第一站會帶你去位於桃園蘆竹區的「山腳鹿場」，這裡宛如台灣版奈良，飼養了許多台灣種水鹿及梅花鹿，可以餵鹿、彩繪小鹿造型存錢筒，甚至還可以體驗抱小鹿，是個闔家歡樂的地方。目前已成立超過20個年頭，主要以鹿茸批發販售、製作中藥鹿茸為主，現場也有專人解說鹿種相關等知識，讓大人小孩學習新知、增廣見聞。

另一個目的地是擁有一萬六千五百坪的森林花園「簡家農場」，這裡宛如小型動物園，飼養許多可愛動物。這裡主打特色料理，在蟲鳴鳥叫的花園中享用美味餐點是旅程中的重要一環。最後一站來到四處種植豐富香草類植物的「鳳凰傢」，走進去會聞到空氣中瀰漫的清新香草味，老闆還會帶著你現場採摘香草並搭配解說，也可以躺臥在古早床上聽著蟲鳴鳥叫，品一口香草茶再翻閱雜誌，午後時光在這兒渡過療癒又享受。

(中時電子報)

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