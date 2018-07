國際青年領袖高峰會開幕 60位國內外青年學生分享世界觀

2018年07月09日 14:54 中時 陳世宗

副市長張光瑤,希望持續推廣此相關理念,創造更和諧幸福的未來。

台中市107年國際青年領袖高峰會7月8至10日於台中一中登場!來自美國、義大利、印尼、剛果等10個國家的12位外國青年,加上中台灣高國中學生共60人,參與國際議題論壇、圓桌會議及台中城市小旅行等一系列活動。台中市副市長張光瑤9日表示,來自不同國家的年輕朋友透過「餐桌文化」等議題相互討論學習,期待每位參與青年們都能有滿滿收穫。

9日活動開幕式,由副市長張光瑤、台灣國際幸福家庭協會秘書長張坤池、台中一中校長陳木柱、台中一中教育基金會董事長張光雄、台中教育大學教授林彩岫及市府教育局副局長許春梅等人出席;現場並由義大利等國家青年提送當地城市的「餐桌文化」宣言予張副市長,希望持續推廣此相關理念,創造更和諧幸福的未來。

「餐桌文化」T.A.B.L.E五大主題分別為Talk for Togetherness(對話與互動)、Accept for Affirmation(接納與肯定)、Build for Blessing(祝福與建立)、Listen for Love(傾聽與相愛)、Enjoy for Example(共融與榜樣)。

張光瑤表示,感謝台中一中與台灣國際幸福家庭協會舉辦這次國際青年領袖高峰會,讓來自世界各地的的青年透過「餐桌文化」相互交流,瞭解不同國家的文化,避免文化差異所造成的各種衝突;活動全程使用英語溝通,也能讓青年朋友在比較輕鬆的狀態下學習及大膽說英語,期望每個人都能從中得到滿滿的收穫。

陳木柱指出,世界公民意識是培養優遊行走全球的人才時,很重要的一項具備要素,可以從鼓勵關心國際事務、參與重要議題討論,並積極表達意見開始,這次活動藉由水墨書畫、世界咖啡館方式來詮釋及探討幸福,提供不同國家青年學生意見交流的機會,另也有台中代表性景點-台中公園的文化導覽活動,讓各國青年朋友。

教育局強調,透過國際議題論壇、圓桌會議及桌餐文化五大主題分享方式進行交流,同時還安排台中小旅行,讓外國朋友實地走訪在地的特色景點,進一步認識台中之美,活動全程使用英語。

