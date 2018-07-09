2018年07月09日 15:17 中時 王文吉

立委江啟臣（左二）會勘旱溪雜草清除情形，對於僅分配到400萬元興建觀景台，當場對三河局長楊人傑（右）表達不滿。（王文吉攝）

第三河川局早在汛期來臨前清除旱溪河道雜草。（王文吉攝）

旱溪南陽橋至金溪橋擁有休閒步道，三河局將以400萬元經費，施作4座景觀台。（王文吉攝）

景觀平台已進行施工，預計中秋節前可完工啟用。（王文吉攝）

旱溪整治經費分配不均 江啟臣批水利署大小眼

強颱瑪莉亞來勢洶洶，立委江啟臣9日上午邀請水利署第三河川局會勘旱溪豐原段河道雜草清除情形。三河局官員簡報指出，將編列400萬元預算，施作4座觀景台。對此江啟臣不滿表示，河道整理應從上游開始做，三河局僅願意花錢在下游，前瞻預算這麼多，旱溪上游只分配到區區400萬元，希望三河局回去好好檢討。

9日上午現場會勘，市議員陳本添及豐田里長劉瑞銓、南陽里長楊國勝、鐮村里長林隆源等均到場提供意見。三河局長楊人傑表示，旱溪河道的雜草整治、疏浚等工程經費，在江委員的爭取下，已從原本兩個月1次提升為每個月清理，而去年委員爭取下，以400萬預算，於南陽橋至金谿橋間興建4座休憩平台。

不要這樣大小眼啦！江啟臣不滿表示，河道整理應從上游開始做，三河局僅願意花錢在下游，前瞻預算這麼多，旱溪上游只分配到區區400萬元，希望三河局好好檢討。江啟臣指出，當上游的水質、環境等都改善，自然下游的呈現會更好，這些年來旱溪中下游諸多建設，證明三河局是有能力作更多。

豐田里長劉瑞銓建議，增設河道造景燈打造不同的風貌。江啟臣也要求三河局納入通盤的評估考量。楊人傑回應，地方建議將會全力配合，也需要相關行政單位共同協做，努力朝此目標前進。與會里長表示，觀景台完成後，將會協調附近社區，共同舉辦咖啡音樂會，吸引更多人來遊憩，打造旱溪的左岸風光。

旱溪為台中盆地東側的河川，發源自豐原區公老坪山區，流經豐原、潭子、北屯、太平及大里等地區。立委江啟臣長期關心旱溪河道環境整治等工作，每到颱風季前，都會督促第三河川局進行疏浚工程，近兩年來頗具成效。

(中時 )