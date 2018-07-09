「亞大EPA」研發之路艱辛　環保無毒可分解塑料受青睞

2018年07月09日 15:15 中時 陳淑芬

喝珍奶的吸管，我們找到了，亞大環保9日發表環保無毒可分解塑料《亞大EPA》所製成的包含吸管等各種塑膠產品。（黃國峰攝）

在限用一次性塑膠吸管引起討論之際，亞大環保生技公司推出新一代環保無毒可分解塑料「亞大EPA」，格外引人矚目。發明人盧財福沒有顯赫的學歷，所發明的環保無毒可分解塑料因投資受挫而潛沉多年，經廣播名人莊文勤支持，成立亞大環保生技公司，9日舉辦記者會正式發表「亞大EPA」。

今年61歲的盧財福讀的是高工機械製圖科，經營家庭式塑膠袋工廠長達30多年。盧財福說，每逢颱風常看到有塑膠袋塞住排水孔造成積水或水患，就讓他很難過，決定要研發出無汙染可分解的塑膠袋。

亞大環保9日發表環保無毒可分解塑料《亞大EPA》所製成的包含吸管等各種塑膠產品，現場示範，由《亞大EPA》塑料製成的製品，燃燒後只剩下無毒白色粉末（右），一般塑膠或玉米塑膠袋燃燒後則剩下黑黑的膠狀物。（黃國峰攝）

喝珍奶的吸管，我們找到了，亞大環保9日發表環保無毒可分解塑料《亞大EPA》所製成的包含吸管等各種塑膠產品，燃燒時後冒白煙，燃燒後只剩下無毒白色粉末，可以在土壤中分解成有機肥。（黃國峰攝）

研發是一條艱辛、燒錢的道路！盧財福的工廠生產塑膠袋，銷售各大賣場生意做得也平順，但是，他埋頭研發無毒可分解塑料，10多年來投入不下2000、3000多萬元，盧財福說：「研發失敗一次就花上百萬元」，他歷經十多次嘗試，終於找出最佳產品來。

盧財福早在2004年就拿到台灣的產品專利，後續再拿到大陸的發明證明，但因為與人合作投資失利而慘賠破產，但對研發及推廣產品還是不死心，積極的尋求新出路，受到廣播人莊文勤青睞協助而成功亮相。

亞大環保9日發表環保無毒可分解塑料《亞大EPA》，發明人盧福財展示《亞大EPA》製品，燃燒後剩下的無毒白色粉末，塗抹在手背上證明。（黃國峰攝）

莊文勤說，他在3年前因朋友推薦而認識發明人盧財福，看到他展示無毒可分解塑料，塑膠袋燒完不但沒有臭味，還化成無汙染的粉末，簡直讓他「驚為天人」，他一向主張環保，現在都還隨身攜帶手帕使用，對可資源回收再利用產品一定支持而決定共同研究開發。

「盧財福的發明很好，只礙於沒有學歷背景」莊文勤說，他發現產品欠缺學理，導致推廣初期無法受到專家學者認同，他才找上亞洲大學產學合作，並展開各項學理測試，也都檢驗過關。亞大希望能將與塑膠業共榮，亞大決定只生產塑粒供給塑膠業者生產各項塑膠製品，希望一起來推動環保。

亞大環保9日發表環保無毒可分解塑料《亞大EPA》，發明人盧福財示範燃燒亞大EPA塑料袋，支持他，並共同創辦亞大公司的廣播名人莊文勤（左後）關心其示範情形。（黃國峰攝）

「這真的是無毒無汙染的啦！」盧財福在產品發表記者會中將「亞大EPA」吸管現場燃燒，把殘留粉末直接塗抹在手背皮膚，可以直接吸收。他耿直地說，為了證實「無毒」，他以前試驗後會直接放進口裡嚐，因為有人說吃進嘴巴有點恐怖，所以，他才改塗在手上。

「亞大EPA」的研發之路不會就此停止，盧財福說，很多塑膠袋最後流到河川、海洋去，他希望能精進研發出交生物吃下去，腸胃道可消化吸收的塑膠袋。

(中時 )