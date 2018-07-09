吸引穆斯林旅客 觀光局首用穆斯林女星擔任代言人

2018年07月09日 15:18 中時 王思慧

年度代言人蜜拉分享來台旅遊心得。（觀光局提供）

交通部觀光局首度啟用「觀光代言人」，邀請大馬穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞及汶萊地區台灣觀光代言人，拍攝影片宣傳台灣觀光，要向兩國的穆斯林傳達「Salam Taiwan—台灣歡迎您」的訊息。

觀光局表示，馬來西亞為台灣觀光重點客源市場，來台旅客人次逐年成長，2017年達52萬8,019人次，較2016年47萬4,420人次，成長11.3%，為第六大赴台客源市場，居東協國家之首。馬來西亞人口3,000萬，穆斯林人口高達1,800萬；另汶萊人口雖僅40萬，惟穆斯林人口占總人口66%。兩國之穆斯林中上階級人士來台旅遊市場均極具潛力。

根據萬事達卡最新公布資料顯示，2017年穆斯林旅遊人次高達1.31億人次，預估2020年可望成長至1.58億人次，占全球整體旅遊市場的10%。另外，與其他宗教人口結構相比，穆斯林有更為年輕的人口結構，2015年的年齡中位數為24歲，恰好是消費力旺盛、熱衷於社群媒體的階段，他們對旅遊服務的獨特需求將主導觀光產業的未來。而根據萬事達卡2018年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地，首度擠進第5名。

看好穆斯林旅遊市場廣大商機及搶攻穆斯林年輕族群，觀光局針對馬來西亞及汶萊兩地穆斯林市場首度啟用代言人，邀請於Instagram擁有超過300萬粉絲的大馬當紅穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任年度代言人，搭配3位時尚、美妝界的網路紅人雅絲敏禮端（Yasmin Redzuan）、莎麗法蘿絲（Sharifah Rose）與阿伊莎麗安娜（Aisha Liyana），一起來台拍攝宣傳影片，足跡遍布台北101、陽明山國家公園、西門町、士林夜市、主題樂園及休閒農場等地。

此次拍攝主題為「Salam Taiwan—台灣歡迎您」，「Salam」在馬來文為問候的意思，透過這支影片傳遞臺灣歡迎穆斯林旅客的訊息。蜜拉等4人除走訪台灣知名景點，亦實地到台北清真寺及獲得「清真認證」的餐廳拍攝，體驗友善的穆斯林接待環境。

觀光局國際組科長曹逸書特地赴台北清真寺探班，並送上富台灣特色之伴手禮，表達慰勞與感謝之意。第一次到訪的她們對台灣讚不絕口，表示台灣的美麗超乎她們期待，最令人驚豔的是在短短6天的拍攝時間裡，能夠體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多種面向。不論是日落的101美景、陽明山的繡球花海、士林夜市的各種遊戲、刺激的主題樂園遊樂設施或是南投的群山壯麗，都令她們印象深刻，持續透過社群平臺與廣大粉絲分享這些動人時刻。

而親自到訪清真寺及穆斯林餐廳後，她們也向粉絲掛保證台灣絕對是適合穆斯林旅遊的國家。觀光局表示，為了吸引更多穆斯林朋友體驗台灣之美，持續精進接待穆斯林旅客環境，至今全台已有176個餐廳與旅館獲得「清真認證」。

宣傳影片拍攝完成後，觀光局將於8月底於馬來西亞辦理首映記者會，正式向穆斯林民眾推介影片，打造台灣為穆斯林最佳旅遊目的地。未來這支影片也將透過馬來西亞與汶萊的電視廣告、電影院映前廣告、戶外電子看板、網路等各項通路強力放送。而觀光局後續將邀請代言人蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）出席馬來西亞旅遊展、出版專屬旅遊手冊，甚至於明年度將與粉絲再訪臺灣，透過全年度的行銷宣傳計畫，讓穆斯林朋友感受台灣多元豐富的魅力。

(中時 )