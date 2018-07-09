MLB》大谷翔平單刀復活 代打敲致勝轟

2018年07月09日 13:51 中時電子報 盧品青

大谷翔平開轟，接受卓奧特道賀。(美聯社)

天使隊大谷翔平開轟了！他9日對戰道奇因為碰上左投所以沒先發，第7局以代打身分上陣，纏鬥幾球之後將球轟出中外野全壘打牆。雖然只是陽春炮，卻是天使致勝的1分，最後天使就以4-3擊敗道奇。

道奇派出左投伍德(Alex Wood)先發，他投到第7局中途才退場，由右投夏格瓦(JT Chargois)接替，當時雙方3-3平手。天使一看到右投登板，立刻就換上左打大谷翔平代打，倒楣的夏格瓦就這樣當上了敗戰投手。

道奇以普伊(Yasiel Puig)第2局的3分炮早早領先，天使普侯斯(Albert Pujols)6局下全壘打扳平，最後大谷補上致命一擊逆轉成功。這是大谷本季第7轟，他前次開轟是在5月中，這也是他生涯首支代打全壘打。

韌帶傷勢爆發之後，大谷翔平挺住不開刀並神奇回歸，但他現在無法投球，二刀流只剩下單刀。自本月復出以來，他累積16打數僅2安打，並且前3戰都掛零，這支致勝轟讓他找回不少信心。

大谷透過翻譯表示：「我現在要全速跑壘有點困難，還好我敲了全壘打。」大谷悠閒地跑回本壘，隊友卓奧特(Mike Trout)照例用「握手加鞠躬」的特殊禮節祝賀他。

最開心的是天使先發投手希尼(Andrew Heaney)，他苦撐了7局，靠著大谷的陽春炮成為勝投。希尼說：「大谷真棒，有他在真好。」

(中時電子報)