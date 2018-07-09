陸美貿易大戰 沈富雄：誰能引台商的財富回台灣 就能當總統！

陸美貿易戰正式開打，台灣、韓國和新加坡等出口「中間產品」（intermediate goods）至大陸的國家將遭受波及。前民進黨立委沈富雄表示美國總統川普是玩真的，因為抵擋不住「大國崛起」！(圖/中時資料照)

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中時電子報
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陸美貿易戰正式開打，台灣、韓國和新加坡等出口「中間產品」（intermediate goods）至大陸的國家將遭受波及。專家警告，若情勢演變為全面貿易大戰，上述國家的國內生產毛額（GDP）成長率可能減少0.4至0.8個百分點。對此，前民進黨立委沈富雄表示美國總統川普是玩真的，因為抵擋不住「大國崛起」！

沈富雄於臉書PO文表示他對陸美貿易大戰的看法，他認為有幾下幾點要注意：

1.美中貿易戰是玩真的，川普心意已定，「大國崛起」他擋不住，起碼想辦法讓它慢下來。

2.上證已跌23%，標普才跌4%，勝敗已見端倪，股民的集體智慧不容小看。

3.川普在（500+2000）億美元上加關稅，北京無力奉陪，因為她只向美國買1300億。

4.中國其他兩個法寶難用，貶人民幣：內傷，賣美國債券：不敢。

5.中對美順差3,750億美元，是川普的心頭恨，他要中國砍半。

6.台商受傷程度被低估，3,750億美元中「台灣成分」極高，中國10大對美出口企業有8家是台商。

7.台商是台灣的外掛團體，台灣是台商的附隨組織，台商的受傷比台灣嚴重，台商海外資產的累積速度將慢下來。

8.台灣股市及經濟成長率均將受挫，但幅度將小於預期，公元2000年後，台商與台灣的關係使台灣榮景時無福可享，衰退時亦無處可退，處於一種要死不活的困境。

9.未來一年有趣！政客傷腦筋，股市宜減碼。

10.誰能把台商的財富引回台灣，誰就夠格當台灣總統。

(中時電子報)

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