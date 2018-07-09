勞動部長許銘春展現高效率 不及1個月就解決多年問題

2018年07月09日 14:10 中時 李義

許銘春傾聽勞工心聲，聽到了也做到了。（李義翻攝）

勞動部長許銘春展現行事高效率，親自出馬南下高雄傾聽勞方心聲後，懸宕多年的金融業「業務獎金20％遞延一年後發放，離退者不予發給」爭議，1個月內就進行跨部會協調獲得解決，銀行業工會讚揚肯定她的專業與執行力。

這項爭議多年未獲解決，許銘春6月中旬南下高雄參加「勞動部與金融業工會座談會」，與銀行業工會成員面對面座談，傾聽勞工心聲。

工會提出許多銀行業勞工的勞動問題，其中包括金融業者對於離退者不予發給依照規定遞延核發的業務獎金，工會代表期盼許銘春與跟金管會溝通，儘速解決問題。

律師出身、曾任高雄市副市長的許銘春，展現法律專業與協調能力，返回中央後立即展開跨部會協調，明快果決的行事風格，在不到3周內就順利解決懸宕多年未決的問題。

與會的高雄銀行業工會發文稱讚許銘春的高效率，元大金控工會理事長石文經回憶座談會上，許部長發揮法律人的專業，當場表示她個人認為這筆獎金應為勞務所得，勞工有所付出，雇主就應該給付酬金，她也承諾會後會向金管會顧主委溝通。

石文經強調，就在許部長向顧主委反應後，立即召開跨部會協商會議，並且在會中取得共識，銀行業者對於離職銀行員工也應該依照規定核發遞延獎金，困擾銀行業勞工多年的問題獲得解決，肯定許部長的專業與溝通協調能力。

大眾銀行工會理事長黃怡仁也表示，許部長來自基層，又有市政經驗，對於勞工朋友的訴求能理解，且能提出解決方法，相信能為廣大的勞工朋友謀求更大福利。銀行工會也會持續監督勞動部，並向她提出建言，共同創造和諧的勞資關係。

(中時 )