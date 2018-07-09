陸環境品質監測資料失真 栗戰書點名山西臨汾

2018年07月09日 13:54 旺報 呂佳蓉

9日十三屆全國人大常委會第四次會議在北京舉行。全國人大常委會委員長栗戰書在作大氣污染防治法實施情況的報告時表示，個別地方環境品質監測弄虛作假，環境監測制度落實有差距；他還點名了山西臨汾大氣環境品質造假窩案，從2017年4月至2018年4月，6個國控網站被人為干擾上百次，監測資料嚴重失真。

栗戰書指出，大氣污染防治法第二十三條要求環境保護主管部門負責建設與管理大氣環境品質監測網。但一些東中部區縣和西部大氣污染嚴重城市監控點少、監控網佈局不合理。個別地方環境品質監測弄虛作假。

栗戰書表示，大氣污染防治法第二十五條規定重點排汙單位應當對自動監測資料的真實性和準確性負責；檢查中發現，有的企業監測資料不準確，影響治汙實效。陝西金堆城鉬業股份有限公司不如實公開自動監測資料，檢查組現場檢測發現測量濃度與標準樣品濃度差異遠超誤差範圍，不符合技術規範。企業線上自動監測設備缺乏國家統一的技術品質認證標準。

據大陸媒體澎湃新聞報導，今年5月至6月，全國人大常委會執法檢查組分為4個小組分赴8個省區對大氣污染防治法實施情況進行檢查，同時還委託其他23個省區市人大常委會對本行政區域內法律貫徹實施情況進行了檢查。

特別的是，此次為期兩天的會議將聚焦大氣污染防治。會議將陸續審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查大氣污染防治法實施情況的報告，審議全國人大環資委關於提請審議全國人大常委會關於全面加強生態環境保護依法推動打好污染防治攻堅戰的決議草案的議案。

與此同時，這是一次專門加開的常委會會議。按照全國人大常委會2018年監督工作計畫安排，大氣污染防治法執法檢查報告原定於今年8月常委會會議上聽取和審議。

(旺報 )