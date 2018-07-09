美國務卿：北韓可借鏡越南 發展與美新關係

2018年07月09日 15:58 中時 王嘉源

美國國務卿蓬佩奧8日由日本轉抵越南訪問。他在抵達越南前訪問了平壤，為謀求北韓去核舉行了兩天的會談。蓬佩奧8日在越南首都河內出席商界活動時，敦促北韓效法越南，與美國建立新關係，就像越戰結束四十多年後河內所做的那樣。

美國之音（VOA）中文網9日報導說，蓬佩奧在河內表示，美國與越南關係正常化23年，應該能向北韓領導人金正恩證明，美國可以與前敵國建立新關係。他說：「我們知道這是真正可能的，因為我們看到越南如何走過這條非凡的道路。」

平壤當局7日稱，華盛頓堅持快速推進去核化是「強盜」行為。蓬佩奧對於北韓的指責輕描淡寫，他說：「如果那些要求是強盜行為，那麼整個世界就是強盜，因為聯合國安理會一致投票決定北韓需要那麼做。」

他說，美國正在與越南「合作而非作戰」這一事實證明，「當一個國家決定與美國一起為自己創造光明的未來時，我們就會兌現承諾。」他重申，川普總統承諾提振北韓經濟，併為其提供安全保證，以換取金正日放棄核武器。

據美國之音報導，蓬佩奧還表示，川普總統相信北韓可以效仿越南改採取的方式，其領導人領悟到他們可以在主權和政府模式不受到威脅的情況下，進行改革和建立關係。

蓬佩奧指出，美國和戰後越南1985年開始就歸還美國在越南陣亡軍人遺骸進行合作。而過去20年，美越之間的貿易增長了8000％。美國公司向越南投資數以百億計美元。

蓬佩奧強調，美越之間發生的奇蹟也可以出現在北韓。他重申，美國對北韓的要求非常明確，要看北韓及其領導人如何選擇。他說，如果北韓能夠做到，他們將被記住，金正恩也會被記住是北韓人民的英雄。

但先前在東京短暫逗留時，蓬佩奧說，針對北韓的制裁將繼續下去，直到實現「金委員長答應的最終並且經完全核實的去核化。」

蓬佩奧8日在東京與南韓與日本外長的聯合記者會上說，「雖然我們對有關談判取得進展感到鼓舞，但是這些進展本身不能是放鬆當前制裁措施的理由。」他說，與完全去核化聯繫在一起的是一個核實程序。他補充說，這是川普總統與金正恩兩人都答應的事情。

就在蓬佩奧訪問北韓之際，有消息說，美國情報顯示金正恩正繼續發展其核項目的基礎設施。美國媒體最近幾天刊登了據信是北韓擴展其核項目建築的照片。

(中時 )