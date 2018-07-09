台中》林佳龍：政治人物發言不查證漏氣 盧秀燕陣營：誠實面對市民的感受

2018年07月09日 14:07 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營批評台中市長林佳龍是「鴕鳥心態」，執行不佳又執政無方。（盧金足攝）

台中市長林佳龍9日在市政會議對路平專案表示，有人提出錯誤批評，剛好給市府澄清機會，里鄰長路平調查超過7成都滿意，「做什麼民調，都不如去問里鄰長」，也暗諷有的政治人物當過環保署長，還講錯誤資訊，政治人物動見觀瞻，發言未查證有點漏氣；對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營表示，林佳龍是「駝鳥心態」，執行不佳又執政無方，「請市長先好好整頓自己的團隊，誠實面對市民的感受方為上策」。

選舉戰火激烈，日前有政治人物指台中市紫爆天數下降是因為放寬標準，市府雖已立即駁斥，林佳龍今天在市政會議指出，有位擔任過環保署長的政治人物，說市府因為放寬紫爆的標準，才讓紫爆天數降低，但事實上市府仍是採用最嚴格的舊標準，這位政治人物雖曾擔任過環保署長，卻不查證「有點漏氣」，盼政治人物因為發言動見觀瞻，發言要再謹慎些。

環保局表示，中央雖將紫爆標準修正為PM2.5超過150微克/立方米，但台中始終採舊有標準，也就是較嚴格的「71微克/立方米」來認定紫爆，在嚴格的標準下，台中紫爆天數由2014年87天、2015年69天、2016年50天、2017年24天、2018年上半年10天，創近8年來新低，顯示台中空汙持續改善中。

林佳龍說，台中市對火力發電廠減煤又減汙的措施，獲得學者與市民肯定，更得到企業界的響應，豐興鋼鐵已陸續投入約28億元改善製程，並將重油加熱爐改燒天然氣。

林佳龍表示，台中市路平4年500公里的政策，獲得里鄰長7成以上滿意度，且內政部營建署的評鑑也是6都第1名，努力無可抹滅，其實外界即使做再多民調，都沒有里鄰長的感受直接。

對林佳龍在市政會議指出路平專案有人錯誤批評，表達里鄰長有超過7成滿意，台中市長參選人盧秀燕競選團隊發言人吳皇昇表示，林佳龍是「離人民很遠的市長」，不管是在舊市區和原縣區的路況實測和民眾的經驗分享，市民普遍都不滿意3年多以來路平專案的執行狀況，批評林佳龍是「鴕鳥心態」。

吳皇昇批評，林佳龍眼中的台中市歌舞昇平，但事實執行不佳又執政無方，呼籲林佳龍先好好整頓自己的團隊，誠實面對市民的感受方為上策。

(中時 )