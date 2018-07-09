邱俊榮偷拍毀前程？精神科醫：「腿控」真的要克制

2018年07月09日 14:33 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

國發會副主委邱俊榮涉偷拍女性大腿被抓包。（圖取自《爆料公社》）

國發會副主委邱俊榮因爆出疑似偷拍失風請辭獲准，外界好奇，為何如此位居高位的公眾人物竟會做出這種行徑？精神科醫師沈政男在臉書指出，腿控面對滿街的夏日超短裙，真的必須克制誘惑，許多人心存僥倖，認為拿起手機拍攝他人腿部通常不會有事，但這種想法到最後都會出事。

沈政男在臉書表示，手機實在太方便，絕大部份的時候，拍一下留做紀念都沒事，於是讓人大膽起來，鋌而走險，終至出事。他提醒，有戀腿癖好的人在夏天，面對道路上的腿山腿海，絕對要努力不讓理智線斷掉，爆料網站太可怕，切莫以為自己很少露臉應該不會被認出。

另外，具心理及教育背景的國民黨立委柯志恩也在臉書發文分析，偷拍其實是一種「上癮狀態」、也是一種「心理疾病」。這些人明知偷拍在道德和法律上皆不被允許，但為了滿足偷拍過程中的刺激與快感，即使法律明禁、社會譴責，但還是戒不掉偷拍的行為，除非求助醫生、接受治療，否則再犯率頗高。

柯志恩說，她曾在大學處理過類似案例，也是學經歷俱優、婚姻美滿、談吐斯文、且彬彬有禮，但卻因偷竊女生私密物品，失去人人稱羨的工作機會。研究顯示，這些都是因從小被賦予過高期待，內心承受太多壓力，才會藉由此種行為宣洩。

(中時電子報)