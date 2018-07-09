挖掘未來的蕭敬騰！東森新聞雲預計十月中推出「聲林之王」

王令麟要透過王令麟要透過「聲林之王」打造未來的蕭敬騰。(張佩芬攝)

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東森新聞雲與資深製作人王偉忠合資成立的量子娛樂，今年十月將投資打造台灣史上最大型的音樂選秀節目「聲林之王」，邀請到金曲歌王蕭敬騰、迷幻王子林宥嘉擔任節目導師，打造年輕人的希望平台，集結30家經紀公司，促成台灣娛樂圈大團結，重燃星光之魂，打造未來的蕭敬騰。

王令麟指出，星光大道至今正好十周年，十年來國內年輕人失去好的選秀節目，公司希望能夠為年輕人打造一個可發展的未來，將以每集400萬元的高水平打造優質節目，首播在東森新聞雲，重播會與電視台合作。

《ETtoday新聞雲》新總編輯林妏純到任後，積極進行編採的調整，與技術服務的提升，在行動APP的流量有明顯成長，預計今年將達到2,000萬PV的目標。《ETtoday新聞雲》將朝新聞的專業影響力，與娛樂平台兩端發展，影音視頻的發展已在2017第二季實現營利，未來將持續擴大對影音短視頻的投入，增加流量以外的收入。

東森零售及媒體雙核心經營，將持續國際化的道路，擴大市場經營，並將不斷透過併購策略，併購國際化垂直電商，保健美妝通路，影音社群平台…等標的，整合資源快速成長。

東森購物除了今年上半年業績強強滾，東森購物網也於7月3日再獲「2018臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎榮耀，《臺灣服務業大評鑑》，是國內最具規模及公信力的調查活動，東森購物以重視購物交易安全、訂單處理展現高度效率、溫暖窩心關懷服務、配送便利等表現通過專業神秘客試煉，繼去年首度勇奪金獎後，今年再度蟬連大型購物網站金牌獎榮耀。

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