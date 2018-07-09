不只抓壞人 太平警偵查隊長廣播開講讓青少年不受害

2018年07月09日 15:17 中時 馮惠宜

太平警分局偵查隊長陳谷楓（右二）9日上電台開講，節目結束後與主持人們一起合影留念。（馮惠宜攝）

暑假開跑，台中市警局太平警分局為避免青少年這段期間因家長疏於關注加上孩子們好奇心或經驗不足，衍生觸法的問題，偵查隊長陳谷楓9日到廣播電台開講，以自己曾偵辦的案件為例娓娓道出青少年涉毒品、遭詐騙、兒少性剝削之手法及網路霸凌的過程，希望讓聽眾朋友或家長們有防制之道，避免受害。

有鑒於犯罪年齡層降低及青少年案件增加之趨勢，台中市警局暑期青春專案提前於6月1日開跑，至107年8月31日結束，為期3個月，工作主軸以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」為三大重心。

配合該方案，太平警分局偵查隊長陳谷楓受邀至電台受訪，以輕鬆口吻淺談暑假期間青少年的安全，他強調，暑假是少年犯罪及被害發生的高峰期，因為家長們要上班工作，孩子們的自由時間突然變多，若不妥善運用往往犯罪就發生了，其中常見的以毒品犯罪、擔任詐欺車手甚至從事援交涉及性剝削等。

尤其近期新聞也屢屢報導青少年夜遊甚至無照駕駛車禍死亡案件。陳谷楓，也提供幾個小撇步讓家長們多留意子女的動態及異常舉動。

陳谷楓鼓勵青少年多多參與有益身心健康的正當休閒活動，如要打工賺錢也要避免受騙或遭利用從事犯罪之情事，如遇有被騙(害)情事時，可撥打報案專線：110、婦幼專線：113、反詐騙專線：165。

(中時 )