綠委高志鵬：深澳電廠若不暫緩 恐成年底選戰痛點

2018年07月09日 14:46 中時 郭建伸

反深澳燃煤電廠自救會今上午赴行政院，呼籲撤銷深澳電廠環差案。綠委高志鵬受訪時表示，他至今仍反對興建深澳電廠，除了環保考量，他也擔憂若不暫緩興建，恐成為年底選戰通點。高志鵬說，他深諳行政院長賴清德急於解決五缺議題，但他在今年3、4月時就在行政立法會報建議「暫緩興建」，若仍要持續的話，民進黨恐落入非核家園與空汙議題的兩難，面對外界質疑「恐難說清楚」。

高志鵬將任蘇貞昌競選發言人群召集人，他表示，今年4月底蘇貞昌拜會前行政院長游錫堃時，媒體提問的第二提就是針對深澳電廠的看法，他當時就有感覺一定會成為選戰議題；國民黨新北市長參選人侯友宜在深陷文大宿舍案前，也都不斷緊抓深澳議題猛打，甚至邀蘇反對深澳電廠，就可知道國民黨打算從此議題從中得利。

高志鵬說，若深澳電廠沒暫緩，國民黨可能從雙北市、基隆、宜蘭一起串連連署公投，成為年底選戰議題，「贊成蓋電廠的投民進黨，不贊成的投國民黨」，到時對綠營選情恐不利。

高志鵬說，他早在行政立法會報時就建議過應該要暫緩興建深澳電廠，但當時行政部門仍認為要興建，透過政策宣導讓民眾不會疑慮，但他認為這些科學數據很難在成見中解釋清楚。他強調，自己的立場仍跟質詢賴清德那天一樣，反對興建深澳電廠。

(中時 )