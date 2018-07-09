逃出洞穴有多難？潛水員這樣驚險拯救泰虛弱少年

2018年07月09日 14:44 中時電子報 蔡萱

Tight areas of #ThailandCaveRescue requires scuba divers to take off equipment

This takes extra time & experience

Many of the boys don;t know how to swim &also weak (lack of moving &food)

Rainy predicted soon, cave will fill#CaveRescue #ThaiCaveRescue #Geology #EarthScience pic.twitter.com/mJBoGr0jPX — NESTA-US🌎 (@NESTA_US) July 7, 2018

泰國政府8日下午抓準時機，並在行動前改變方案，率先動員大批潛水人員先搶救出受困洞穴且較虛弱的少年。儘管水位已降至新低，但過程中一行人必須不靠氧氣筒經過險惡陡峭狹窄的暗道，讓不諳泳技的少年安全備受考驗。不過最終4名少年各自在2名潛水員左右護送之下，都順利被救出。

泰國政府在經過考量後，評估出耗時最短、風險最低但需要十分倚賴潛水員技巧的救援方案，那就是2名潛水員一組，在與受困少年會合後，讓少年戴上全罩式潛水面罩，其中一名潛水員在用繩索將少年與自己綁在一起，然後在混濁、能見度低的水中，沿著預先架好的繩索，朝洞口方向潛行。

但最驚險的是，潛水員與少年要抵達洞口前，必須先穿過一段極為狹窄且陡峭的暗道，這裡的寬度僅約38公分，之後才能攀上高位瓶頸口（Choke Point），之後必須再潛入一個坡度極大且周圍漆黑的下坡。

在經過這段險惡狹窄的路段時，潛水員把少年身上的暫時卸下氧氣筒，一人在前方引導少年慢慢爬過通道，另一潛水員則留在後方支援，並把少年的氧氣筒慢慢滾過狹窄暗道。

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd — Nick Beake (@Beaking_News) July 8, 2018

ปฏิบัติการพาหมูป่าออกถ้ำหลวง โดยให้ซีล 2 คน ประกบ 1 คน หน้า-หลัง มีเชือกนำทาง ซึ่งเด็กจะสวมหน้ากากดำน้ำแบบเต็มหน้าและใส่ชุดเว็ทสูท ต้องเจอกับเสี่ยงทั้ง กระแสน้ำ ความคดเคี้ยวถ้ำ-คอขวด และอุปสรรคใหญ่ คือจุดน้ำลึกสุด 5 ม. คาดใช้เวลา 11 ชม. เข้า 6 ชม. ออก 5 ชม. #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน pic.twitter.com/gVGpwwro3q — สำนักข่าวไทย อสมท (@TNAMCOT) July 8, 2018

這個路段也是事前外界最擔心的少年們安危的地方。美國全球地球科學教師協會就在事前表示，潛水員日前在經過這段路時，即使是有經驗的潛水員都要十分謹慎小心，更可況是沒有潛水經驗的少年。

好在最後4名少年都在晚間潛水員的帶領下成功脫困、重見光明，並在第一時間被送往醫院治療。

而參與救援行動的澳洲籍醫生哈里斯（Richard Harris）也揭露了驚險救援計畫的改變，原本泰國軍方打算先救身體狀況比較好的受困少年，因為他們比較有機會可以安全逃出洞穴，其他較虛弱的少年則先留在洞穴內儲存體力。

受困少年在洞穴中收到救援物資。(圖/美聯社)

但在哈里斯為這些少年檢查後，經過評估認為畢依坡教員行動的目標應為較虛弱的受困少年，而救援行動負責人納隆薩及軍方最終也決定採哈里斯的建議，在8日決定先救出身體比較虛弱的少年。

而在這次行動中率先獲救的受困少年，也在送往醫院治療後，身體狀況轉為穩定。

泰國政府也在這次成功的救援行動後在記者會上表示，目前有約90名潛水員參與救援活動，其中40名是泰國潛水員，其他則是來自世界各地的潛水專家。

(中時電子報)