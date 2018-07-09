逃出洞穴有多難？潛水員這樣驚險拯救泰虛弱少年

潛水人員進入洞穴救援受困少年。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

泰國政府8日下午抓準時機，並在行動前改變方案，率先動員大批潛水人員先搶救出受困洞穴且較虛弱的少年。儘管水位已降至新低，但過程中一行人必須不靠氧氣筒經過險惡陡峭狹窄的暗道，讓不諳泳技的少年安全備受考驗。不過最終4名少年各自在2名潛水員左右護送之下，都順利被救出。

泰國政府在經過考量後，評估出耗時最短、風險最低但需要十分倚賴潛水員技巧的救援方案，那就是2名潛水員一組，在與受困少年會合後，讓少年戴上全罩式潛水面罩，其中一名潛水員在用繩索將少年與自己綁在一起，然後在混濁、能見度低的水中，沿著預先架好的繩索，朝洞口方向潛行。

但最驚險的是，潛水員與少年要抵達洞口前，必須先穿過一段極為狹窄且陡峭的暗道，這裡的寬度僅約38公分，之後才能攀上高位瓶頸口（Choke Point），之後必須再潛入一個坡度極大且周圍漆黑的下坡。

在經過這段險惡狹窄的路段時，潛水員把少年身上的暫時卸下氧氣筒，一人在前方引導少年慢慢爬過通道，另一潛水員則留在後方支援，並把少年的氧氣筒慢慢滾過狹窄暗道。

這個路段也是事前外界最擔心的少年們安危的地方。美國全球地球科學教師協會就在事前表示，潛水員日前在經過這段路時，即使是有經驗的潛水員都要十分謹慎小心，更可況是沒有潛水經驗的少年。

好在最後4名少年都在晚間潛水員的帶領下成功脫困、重見光明，並在第一時間被送往醫院治療。

而參與救援行動的澳洲籍醫生哈里斯（Richard Harris）也揭露了驚險救援計畫的改變，原本泰國軍方打算先救身體狀況比較好的受困少年，因為他們比較有機會可以安全逃出洞穴，其他較虛弱的少年則先留在洞穴內儲存體力。

受困少年在洞穴中收到救援物資。(圖/美聯社)

但在哈里斯為這些少年檢查後，經過評估認為畢依坡教員行動的目標應為較虛弱的受困少年，而救援行動負責人納隆薩及軍方最終也決定採哈里斯的建議，在8日決定先救出身體比較虛弱的少年。

而在這次行動中率先獲救的受困少年，也在送往醫院治療後，身體狀況轉為穩定。

泰國政府也在這次成功的救援行動後在記者會上表示，目前有約90名潛水員參與救援活動，其中40名是泰國潛水員，其他則是來自世界各地的潛水專家。

(中時電子報)

文章來源：Thai cave rescue: Operation resumes for remaining 9 who are trapped

文章來源：How Australian doctor Richard Harris REVERSED cave rescue plans by bringing the weakest boys out first - as eight teammates and coach remain underground after the mission is put on hold

南韓統一部長官：美朝需在談判初… 300年歷史！成田祇園祭熱鬧非凡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。