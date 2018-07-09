免試入學明如期放榜 藝才班甄選有變數

2018年07月09日 15:14 中時 林志成

瑪莉亞颱風來勢洶洶，不過教育部今天表示，全國15個就學區免試入學及特色招生考試分發，各就學區仍依照簡章規定日期及時間在明天上午11時放榜，考生屆時可上各就學區免試入學委員會主委學校及招生網站查詢錄取結果。

教育部統計，今年高中職免試入學，全國15個就學區 共要招一般生21萬4674名，但報名人數僅15萬4552名，平均每個學生 有1.4個錄取機會。其中，報名人數最多的是基北區3萬7749名，其次 是中投區2萬5504名。

依據高級中等學校多元入學招生辦法規定，學生報名人數未超過學 校核定招生名額者，全額錄取；超過者，依各就學區免試入學作業要 點規範比序項目及模式，採比序方式錄取。

今年高中特色招生，有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中等11校參加。今年高中特招學科測驗統有3276人報考，共要錄取855人，錄取率僅26.09％。

教育部表示，免試入學及特招採一次分發完成，各就學區明天上午11時如期放榜，13日報到。獲錄取學生應於規定時間持相關證明文件赴各 高級中等學校報到，為進入高中職做好準備；未錄取之學生，可再參 加各該主管機關核准學校辦理之續招。

另因應瑪莉亞颱風主要影響時間為7月10日晚間至11日中午，依據適性入學表訂時程，可能影響原訂於7月11日辦理藝術才能班特色招生甄選入學各類各區聯合分發現場撕榜暨報到作業，相關因應措施，將於今天下午5時公告。

(中時 )