陳年老茶鑑定 金牌獎一斤20萬標出

2018年07月09日 15:12 中時 林欣儀

「2018年全國陳年老茶品質鑑定」競賽7日在台中國際展覽館登場，今年共有225件老茶參加鑑定，經行政院農委會茶業改良場等專家進行評鑑後，由茶農張宏毅奪下特等金獎，另15名茶農分別奪得金牌，而金牌茶在搶標下，最後以一斤20萬元高價標出。

中華民國茶商業同業公會全國聯合會理事長游濟民表示，「全國2018年台灣陳年老茶品質鑑定比賽」及「2018臺灣茶文化產業國際論壇」每年都在台中舉辦，盼藉由老茶鑑定及拍賣等活動，增加台灣民眾對台灣茶的信心，也提升台灣茶的豐富性。

這場評鑑活動經專家鑑定後，由張宏毅榮獲特等金獎，因特等金獎茶量較少、未進行公開標售。另茶農林義祥、鄭偉哲、摩訶般若茶道藝文館、金茶王茶園、鄭福星茶業、陳再福，竹峰茶行等15名獲得金牌。

游濟民指出，為推廣台灣茶，除舉辦台灣老茶評鑑活動，並在「2018台中國際茶、咖啡暨烘焙展」中進行推廣，盼推動全民飲茶風氣，現場並有品茗講師進行茶學課程講解台茶文化歷史、宣導茶園三級管制等專題，透過業界交流，盼讓茶產業文化與科技企業結合。

9日上午，主辦單位並於「2018台中國際茶、咖啡暨烘焙展」會場進行老茶拍賣，金牌獎最後由台南市茶商公會理事長鄭鈞元以一斤20萬元搶標成功，銀牌獎則以一斤8萬元標出。

(中時 )