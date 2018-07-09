志航基地開放全兵力預校　C-130秀「高進場突擊落地」

空軍台東基地營區開放全兵力預校9日舉行，空軍C-130H展示高進場突擊落地飛行技術，博得全場來賓的掌聲。(陳怡誠攝)

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空軍台東基地營區開放全兵力預校9日舉行，聞名中外的空軍雷虎小組噴出煙霧，展現精湛的飛行技術。(陳怡誠攝)
空軍台東基地營區開放全兵力預校9日舉行，聞名中外的空軍雷虎小組噴出煙霧，展現精湛的飛行技術。(陳怡誠攝)
軍台東基地營區開放全兵力預校9日舉行，二代戰機F-16大G動作產生渦流，展現其優異性能。(陳怡誠攝)
空軍台東基地營區開放全兵力預校9日舉行，空軍C-130H展示低空慢飛飛行技術，博得全場來賓的掌聲。(陳怡誠攝)
空軍台東基地營區開放全兵力預校9日舉行，聞名中外的空軍雷虎小組炸彈開花飛行動作，展現精湛的飛行技術。(陳怡誠攝)

空軍台東志航基地將在14日舉行營區開放活動，9日則搶先進行全兵力預校，除了有F-5型戰機以彩繪塗裝進行空中分列式及衝場落地，另有C-130運輸機難得進行高進場突擊落地、低空高速衝場、慢飛小轉彎等性能展示科目，引發在場人員陣陣驚呼。

志航基地營區開放全兵力預校9日一早登場，首先由F-5及幻象2000、F-16、IDF戰機進行空中分列式，以大雁隊形通過觀禮台，緊接著C-130運輸機及三型主力戰機分別進行性能展示，另有S-70C型機執行吊掛演練，最終則是雷虎小組以精湛特技搭配紅藍白彩煙劃下完美句點。

其中，C-130運輸機為第二度公開進行性能展示，共演練低空高速衝場、向臺兒、低空慢飛、慢飛小轉彎、最大性能爬升、60度小轉彎、高進場突擊落地等項目，相當震撼。

對於C-130一般給人較為笨重形象，空軍第6聯隊102中隊中校輔導長趙禮仁受訪時笑說，「其實不能說C-130很笨重，我們還是很靈活的」，平時載人的過程希望乘客舒適，但執行戰術動作時，還是會有些G力在，坐在後面的乘客會感覺不舒服。

談到最難的操演科目，趙禮仁表示，其實所有科目都在程序的操作範圍，平時訓練也都有，只要國人覺得精彩，「我覺得都值得，沒什麼難不難，都在合理操作範圍中」；其中，高進場落地的戰場考量是針對低空火砲，這項課目現今戰爭型態或許還用得到，但其他戰機可能無法達到，因此盼利用營區開放機會在國人面前展現C-130性能。

另一方面，空軍為了本次營區開放，也特別推出「F-5彩繪機」，以虎斑為主軸，象徵著基地所孕育出的小老虎堅守崗位、捍衛領空，並配合戰備需求，機身與機翼為低視度虎斑迷彩，直尾翅為黃黑相間虎斑迷彩，藉此突顯老虎勇猛頑強又不失活潑的一面。

(中時 )

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