【社區築夢 暖心城事】107年「社區動次動‧活力又感動—社區發展動能凝聚計畫」微電影及影像專書成果發表會

2018年07月09日 15:05 中時電子報 綜合報導

一隻路邊竄出的貓咪，讓母女兩人摔倒後交換了靈魂！這種電影或動畫裡才會出現的情節竟然真實上演！踢公北啊～～沒想到，暫時交換靈魂後為了避免穿幫的兩人只能形影不離一起行動，少女卻也因此發現一直以來總是不知道到底在忙什麼的阿母，原來為了社區大小事如此盡心盡力，無論是關懷據點共餐服務、社區兒少課後輔導、社區關懷協會定期會議……阿母都認真參與，社區其他居民也都願意為了讓社區更好而努力。靈魂歸位之後，少女也真正從「心」理解，除了過好自己的生活，也可以為了別人更好的生活而付出，從此自告奮勇加入社區志工行列，與母親一起攜手，讓社區實在成為「築夢城堡」……。

這是衛生福利部107年「社區動次動‧活力又感動—社區發展動能凝聚計畫」拍攝的微電影《少女變大媽》情節。透過詼諧逗趣的情節內容，溫馨貼近生活的對話，傳達出台灣半世紀以來在社區發展工作的成績與願景，片中也邀請金鐘獎迷你劇集視帝陳慕義跨刀演出社區關懷協會古道熱腸的理事長一角，與兩位女主角之間自然不做作的對戲火花讓影片增色不少，引人入勝。

社區動次動‧活力又感動—社區發展動能凝聚計畫。(圖片來源：衛生福利部)

「社區」是「社會」的縮影，也是「社會」的基石。「社區」就像細胞，當其發展良善，由細胞所組成的「社會」，自然也就健全。我國政府相當重視社區發展，自1968年內政部頒行「社區發展工作綱要」，至今（2018）年亦已施行長達50年，是社區發展的主要依據。然而半世紀以來，社會大環境變遷劇烈，社區發展工作不能一成不變，需要與時俱進，緊緊抓住社會脈動與社區居民需求，不再侷限於地域，而形成一種具有高度彈性，變異性豐富的動態組織集結。在組織管理上，也以由下而上的自主性管理發展，取代初期由上而下的統一制式管理。現今社區發展所關注的項目，也由早期的硬體設施，逐步進化到人文關懷。服務的層面則是由道路、排水溝、家戶環境衛生等建設項目，擴及到高齡化社會的社區照護、青少年休閒活動規劃、外籍勞工與新住民的社區互動、原住民族群的處境關懷，包覆整體社區居民的不同需求，提升生活品質。

107年「社區動次動‧活力又感動—社區發展動能凝聚計畫」除了拍攝微電影，以動態影像生動傳達社區發展工作所遇到的大小事，更出版「一起為我們的家—22縣市社區影像書」，收錄全國22縣市社區組織發展軌跡，以及聚落地域特色，顯現在政府與民間共同努力下，社區發展持續凝聚巨大動能，用關愛補足疏漏，以在地升級能量，用創新的軟實力，營造出家園的溫馨與幸福。

邀請各位一起共襄盛舉，讓更多民眾瞭解社區發展工作的精神與宗旨，進而願意盡己之力參與社區發展事務，一起啟動善的循環，讓自己每天生活的社區成為真正安身立命的好所在。

(中時電子報)