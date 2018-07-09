2018長榮航空城市觀光馬拉松 10日起報名

2018長榮航空城市觀光馬拉松 10日起報名

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長榮航（2618）今（9）日宣布首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，賽事將於7月10日開放報名，10月28日總統府前廣場盛大起跑。

長榮航空長期支持體育賽事不遺餘力，亦是國內許多頂尖運動選手旅外征戰背後的重要推手。

「2018年長榮航空城市觀光馬拉松」名額，共分為半程馬拉松組8,000名，10公里組8,000名，3公里組4,000名。

報名從7月10日下午2點起開放至8月29日下午5點截止；活動報名網頁為2018run.evaitf.com。

長榮航空也推出各項優惠，報名馬拉松的跑者將有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航點的機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布的優惠碼截角於ITF線上旅展期間購買機票，即可享有最高500元折扣。

「2018長榮航空城市觀光馬拉松」的半程馬拉松已通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）及IAAF（國際田徑總會）賽道認證，將成為台灣專業馬拉松賽事指標，跑者的成績可獲得國際賽事認定。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航長期贊助國內頂尖選手在世界體壇發光發亮，此次舉辦馬拉松除了嘉惠跑者及鼓勵民眾走出戶外運動，也將善盡企業社會責任，將從報名費中提撥新台幣100萬元給兒童福利聯盟文教基金會作為公益使用，回饋社會。

此次賽事在觀光局、台北市政府協助下，規劃中正紀念堂、台北市立美術館、林安泰古厝、大佳河濱公園等台北市知名景點，讓跑者以雙腳感受城市之美。

國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴、世大運國手周庭印、游雅君及NRC總教練吳文騫也出席今日的活動，特別穿上長榮航空及Nike聯手打造的經典賽衣，宣布參加10月28日的馬拉松賽事。

(工商 )

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