300年歷史！成田祇園祭熱鬧非凡

2018年07月09日 15:59 中時 黃菁菁

日本千葉縣「成田山新勝寺」，7月6至8日舉行約300年歷史的成田祇園祭。圍護台三和會的花車上展示的是嵯峨天皇。(黃菁菁攝)

日本千葉縣「成田山新勝寺」，7月6至8日舉行約300年歷史的成田祇園祭。(黃菁菁攝)

日本千葉縣「成田山新勝寺」，7月6至8日舉行約300年歷史的成田祇園祭。(黃菁菁攝)

日本千葉縣「成田山新勝寺」，7月6至8日舉行約300年歷史的成田祇園祭。14歲的平岡優弥(右)去年起如願登上圍護台三和會的山車吹奏笛子。(黃菁菁攝)

日本參拜人數僅次於明治神宮的千葉縣「成田山新勝寺」，7月6至8日舉行約300年歷史的成田祇園祭（Narita Gion Festival），吸引逾45萬觀眾圍觀。日本地方上努力維持傳統祭典，也培養年輕一代傳承，成田祇園祭上也看得到世代交替。

成田祇園祭是成田山新勝寺每年初夏定例舉辦，祈求五穀豐收、風調雨順、國泰民安的傳統祭典，成田車站、新勝寺本殿前的「總舞蹈」以及山車巡迴通往新勝寺的表參道之「總拉行」是成田祇園祭的最大亮點。

這3天當地居民一齊出動，拖拉著10台裝飾著傳統雕刻、燈籠、綢緞的山車(靠人力拉動的傳統花車)，扛著1台神轎，伴隨著熱鬧的「祭囃子」（日本祭典上用笛子、大鼓、小鼓、太鼓合奏的傳統樂曲）和氣勢如虹的口號聲，在懷舊的老街上遊行，沿途擠滿了大批人群。

日本各地為維持傳統祭典，都不遺餘力地培養後進。在成田祇園祭上可看到許多年輕人汗流浹背地拖拉山車，還有許多打扮得十分俏皮的小學生賣力熱舞，囃子樂手也不再是清一色的老年人，還多了不少年輕人。

成田祇園祭的10台山車是由當地10個區分別負責的，其中圍護臺地區三和會的山車是採用檜木，以傳統寺廟建築法打造的2層式的山車，車上的人偶則是與成田不道明王關係很深的嵯峨天皇，吹奏的則是佐原囃子。

14歲住在成田市的平岡優弥繼去年之後，今年再次登上山車吹奏笛子。他表示，從小就常跟大人去看祭典，當時覺得山車上的樂師很帥，讓他心生羨慕，而且自己的父親也是其中一員，因此從3年前起也開始努力學吹笛子，去年終於獲得認可登上山車吹奏。他表示，今後也將努力跟著前輩們學習，提升自己的功力。

(中時 )