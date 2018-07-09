火力堪比一個連！竹聯幫分會長走私109把槍 遭求處無期徒刑

基隆司法大廈外觀。（張穎齊攝）

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基隆關與檢警調5月4日破獲國內近10年來最大宗槍械走私案，從香港進口的注塑機內，查獲制式長短槍109把、子彈12378顆，火力可組一個連，市價高達5000萬元，基隆地檢署起訴主嫌竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼等6名共犯，檢方並建請法院加重其刑，求處廖嫌無期徒刑、併科罰金3000萬元。

起訴出指出，廖緯蒼、陳建斌、林聖評、林玉娟、林清和、陳鳳翔，涉嫌在3月初從菲律批走私大批槍彈，經由香港並藉著進口2部注塑機具的名義，運送裝有槍械的貨櫃來台，基隆關發現後，隨即報請基隆地檢署檢察官指揮，會同基隆港務警察總隊、調查局航業調查處基隆調查站、刑事局等單位組成專案組偵辦。

專案組調查，廖緯蒼指示林聖評去尋找收貨人，林聖評遂透過林玉娟找上陳建斌，而陳建斌收取10多萬元酬勞後，同意當收貨人，協助廖嫌等人租用新北市三峽火葬場附近的迷彩倉庫來做為藏槍處，專案組5月4日下午尾隨犯嫌前往倉庫，在貨櫃場逮捕收貨人陳建斌、林清和，並循線追查廖嫌等人。

專案組發現，廖緯蒼為逃避刑責而身在國外，原訂5月5日返台，因得知走私槍械事跡敗露，而趕忙搭機到新加坡，台灣警方遂註銷廖嫌護照，並由新加坡警方將廖逮捕歸案，而廖則卻拒絕透露槍枝來源。

基隆地檢署近期偵結，認為廖嫌編造不實情節，且走私的槍械過於龐大，嚴重危害到社會秩序，建請法院求處無期徒刑、併科罰金3000萬元；林聖評、林玉娟、林清和、陳建斌及廖嫌的香港友人陳鳳翔等5人，則依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴

(中時 )

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