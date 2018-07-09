是否放颱風假？氣象局明早9點與各縣市視訊會議

氣象局簡任技正伍婉華說明颱風動態。（廖德修攝）

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氣象局9日下午2點半發布強烈颱風瑪莉亞的海上颱風警報，預計午夜前後發布陸上警報；由於今天最後一次預報是在晚間11點半，因此最快將在這個時間點發布陸警。氣象局也透露，10日上午9點氣象局長葉天降等人將與各縣市進行視訊會議，提供最新的颱風訊息，做為地方政府決定是否停班停課的依據。今天下午的海警是今年第一個颱風警報，瑪莉亞也將成為今年侵襲台灣的第一個颱風。

氣象局長簡任技正伍婉華表示，強烈颱風瑪莉亞目前仍在台灣東南方海上向西北西移動，速度加快到時速31公里，路線稍微往北修正，預估颱風中心將從台灣北部海面通過，但也不排除登陸的可能。至於颱風中心最終會在哪裡通過？必須視屆時太平洋高壓的強度而定，稍微偏北或偏南都有可能。

伍婉華說，瑪莉亞的中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大風速每秒68公尺，7級風暴風半徑280公里、10級風半徑100公里。暴風圈預估10日晚上開始侵襲陸地，除南部、東南部外，中部以北都會進入影響範圍內，還有外島的馬祖地區。7級風侵襲機率基隆、台北、新北、宜蘭、桃園都超過9成，新竹、苗栗逾8成，台中、南投、彰化則為6成，雲林也有5成。

氣象局強調，明日下午各地天氣就會有明顯轉變，越晚風雨會越強烈，明晚到後天清晨颱風的影響最為劇烈，台南以北到宜蘭、花蓮均應嚴加戒備，風雨最大區域則在中部的台中或苗栗以北，至少為豪雨等級。周三（11日）中午之後暴風圈才會逐漸脫離本島陸地，周三下午過後逐漸遠離台灣附近海域。

(中時 )

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