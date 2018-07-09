餐飲業拼經濟 外賣車推平價版美食攬客

泰式餐廳WOO則引進法國雪弗龍在一樓廣場打造WOO Grab主打泰式街頭甜點小吃以及泰式冰飲。（馮惠宜攝）

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泰式吐司也是「WOO Grab」招牌特色點心，重點在吐司淋醬上，辣椒醬肉絲（左）、白糖奶油（右）等四種口味。（馮惠宜攝）
阿秋大肥鵝在黎明路上與台灣大道交叉口處以貨櫃車打造「車水屋 No Tai Ya貨櫃美食」賣便當、壽司、果汁和剉冰等平價美食。（馮惠宜攝）
邁泉豬排秀泰文心店以小賣車推出人氣商品：腰內豬排三明治，由精心挑選的腰內豬排搭配鬆軟吐司，佐以獨門腰內豬排三明治醬汁，曾於日本創下每日銷售數量2.8萬份。（馮惠宜攝）

拼經濟餐飲外賣車當道！幾家知名餐廳紛紛在餐廳外另闢外賣餐車，推出省荷包的外帶便當或輕食，除可推廣自家餐食，也鎖定小資族盼能挹注整體收入。

景氣真的不好，陸客不來、年金改革加上近期中美貿易戰開打，總總不利因素，讓餐飲業個個嚴陣以待，紛紛推出外賣車以百元餐點吸引過路客。

由捷利國際餐飲集團引進、來自日本東京超過五十年的豬排傳承老店「MAiSEN邁泉豬排」日前進駐秀泰生活台中文心店，特別在秀泰影城6F售票口前方手扶梯口處，開設邁泉豬排小賣車，專賣人氣商品：外帶腰內豬排三明治要吸引看電影的民眾邊看電影邊享用來自日本職人的外帶三明治。

老字號餐廳阿秋大肥鵝最近也在阿秋廣場鄰黎明路上與台灣大道交叉口處用貨櫃車打造「車水屋 No Tai Ya貨櫃美食」賣起便當、壽司、點心、果汁、剉冰，其中「便當點心舖」香鴨肉絲飯只要35元，銅板價格比到餐廳內用餐動輒400元的均消便宜很多，一開幕也吸引許多消費者上門。

七期的T&R廣場四樓超浮誇泰式餐廳WOO則引進法國雪弗龍在一樓廣場打造WOO Grab主打泰式街頭甜點小吃以及泰式冰飲，以超美的賣相及百元左右價格吸引大批遊客上門嘗鮮打卡。WOO餐飲經理張雲翔指出，WOO均消落在700到800元，設置WOO Grab以飲料、泰式吐司吸客，可以讓更多消費者花小錢了解餐點水準，預計可帶來1到2成新的入店客。

(中時 )

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