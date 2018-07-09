快來桃園輕功水上漂！體驗DIY瓶中沙

乘坐大王蓮已成網美拍照新景點。(桃園市休閒農業發展協會提供)

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中時電子報
綜合報導

你知道人可以坐在荷葉上嗎？目前正值蓮花季，除了欣賞多元品種的蓮花之外，還能乘坐「大王蓮」體驗水上漂，這正是最夯的網美拍照景點之一。桃園市政府特別規劃了一條【燈塔南洋。輕功水上飄】的桃園遊程，讓大家體驗乘坐大王蓮並順路欣賞白沙岬燈塔、享用道地客家風味餐、採摘向日葵和DIY瓶中沙等活動，線上報名就能體驗。

「蓮荷園休閒農場」位於桃園市觀音區，目前正值蓮花盛開的蓮花季，來到這兒可以欣賞到不同品種的蓮花，最熱門的活動就是乘坐大王蓮，許多遊客都慕名前來體驗。除了賞蓮，還有提供蓮花的相關料理，像是蓮子竹筒飯、蓮子豆花等等，園內也有提供荷葉米苔目DIY、草劍DIY編織活動；園區隨處可見到自然景觀藝術、多種農具等栩栩如生的草編藝術品，是個闔家歡樂的休閒景點。

白沙岬燈塔在2001年獲選入列文建會「台灣歷史建築百景」。(桃園自在遊網站提供)

遊程中的「白沙岬燈塔」則是位於桃園觀音海岸，在台中港燈塔未興建前是台灣本島最西邊的燈塔，周邊設有環形步道可順遊觀音濱海遊憩區。這裡在日治時期就已是台灣著名勝景，歷經百年以上的歲月洗禮，在2001年獲選入列文建會「台灣歷史建築百景」，是桃園第一座縣定古蹟也是目前保存最完整的日治初期燈塔。另外，道地客家風味餐就來這兒體驗，「ㄚ昌伯美食屋」以客家風味餐為主軸，貫徹了「庄腳人鄉土餐」的經營理念，佳餚保證是大碗又滿意！而園區也規劃了草坪兒童遊樂區、林蔭小徑等多處生態景點，提供用餐民眾當作飯後休憩的好去處。

青林農場以乾燥花為主題。(桃園自在遊網站提供)

最後，「青林農場」是以乾燥花為主題的農場，花類品項很多，包括麥桿菊、野薑花、薰衣草及紫色馬鞭草，每季都有不同的花卉可以欣賞也可以做成乾燥花；遊客來到這可以親手採摘向日葵、瓶中沙DIY，享受手作的樂趣。暑假到來總是不曉得要去哪裡玩嗎？前往「桃園自在遊」網站就能看到超過10條以上的桃園小旅行，只要動動滑鼠就能將桃園玩透透！

(中時電子報)

【燈塔南洋。輕功水上飄】報名網站
桃園自在遊報名網站
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