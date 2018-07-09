花蓮》台鐵林榮新光站10日啟用 徐榛蔚盼帶動地方發展

2018年07月09日 16:30 中時 范振和

花蓮縣林營新光站是全縣唯一地下化的車站。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣林榮新光站是全台第一個由民間捐資興建的車站。（徐榛蔚服務處提供）

台鐵林榮新光站10日將落成啟用，除了是「全台第一個由民間捐資興建的車站」，也是台鐵「花東線唯一地下化車站」，更是最時尚的觀光車站。在立法委員徐榛蔚及鄭天財力爭下，台鐵8月改點後，將增加停靠往返各一列普悠瑪及往返各2列環島觀光列車，以符合觀光車站定位及帶動在地觀光產業發展。

徐榛蔚指出，自民國71年花東改線撤站後已36年之久，因軌道交通需求，地方不斷希望爭取復站，也獲得當地拓墾40餘年的新光兆豐休閒農場奧援，終在99年提案爭取復站，獲得時任行政院長吳敦義力挺，前交通部長毛治國、前台鐵局長范植谷、現任局長鹿潔身全力協助下，「林榮新光站」終能在明天落成啟用。

徐榛蔚表示，花費3.35億元的林榮新光站雖完工啟用，但卻無觀光列車及普悠瑪列車停靠，甚至車站周邊的綠美化及整理都尚未完整規劃，她和立委鄭天財今年3月6日邀集相關單位協調，獲得鹿潔身承諾，成功爭取台鐵於8月列車改點時，增加停靠南下412車次及北上431車次普悠瑪列車，以及環島觀光列車車次1號、2號停靠，為推動花蓮觀光產業再下一城。

(中時 )