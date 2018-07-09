醫療外交！錯過黃金期 吉國心臟病童照樣被馬偕救回

來自吉里巴斯的男童奈威，3月時被發現罹患嚴重先天性心臟病「心臟大動脈轉位」而命在旦夕，被馬偕醫療團接回台灣治療後，已順利恢復健康。（馬偕醫院提供）

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馬偕醫院今舉辦吉里巴斯轉診病人達300例的慶祝記者會。（馬偕醫院提供）

台灣醫療讚！一名出生1個多月的吉里巴斯男嬰奈威，因罹患嚴重先天性心臟病「心臟大動脈轉位」，全身缺氧而命在旦夕，幸巧遇馬偕醫療團到吉國義診，趕緊轉回台灣治療，儘管到院時已過黃金治療期，情況很不樂觀，但在團隊努力下，最終仍搶回一命，目前狀況穩定，即將出院、返國和家人團聚。

吉里巴斯為我國在亞太地區的邦交國，馬偕醫院2006年和吉國中央醫院締結姊妹醫院，陸續安排內科、眼科、耳鼻喉科、婦產科等科別，組成醫療團赴該國義診，並於隔年開始安排較嚴重的病人轉診回台。馬偕醫院國際醫療中心主任徐永偉說，轉診的病人當中，近5成為心臟相關疾病，其餘為婦產科、神經外科、骨科及耳鼻喉科等。

今年3月，馬偕再次派醫療團前往，當在Tab. North離島進行疾病篩檢時，發現出生僅1個月多月的奈威狀況不對，原來是罹患嚴重先天性心臟病「心臟大動脈轉位」，因病全身缺氧而命在旦夕，趕緊讓他透過快艇回本島，並搭飛機抵台接受治療。

馬偕兒童醫院心臟外科教授張重義說，大動脈轉位為相當嚴重且罕見的心臟病，新生兒發生率約萬分之2~3，患者應在出生7天內接受相關手術，若超過2周，很容易因左心室功能衰退，進而提高手術失敗率。

然而，奈威到達馬偕醫院時，已出生超過30天，心跳每分鐘降到90次（正常為90~120次），血氧飽和度只剩正常值的一半，情況很不樂觀；醫療團隊緊急透過心導管手術、並啟用葉克膜維生系統，盼讓奈威的身體狀況，改善到能承受手術的程度。

經一周的評估觀察，奈威終於恢復意識，心肌功能也有改善，此時才替他進行大動脈轉換術和冠狀動脈重植術，手術時間長達11個小時，最終手術宣告成功，身體狀況一天比一天好。

馬偕醫院至今已收治剛好300名從吉國轉診來的病人，當中，無論是病情複雜度、以及轉診路程的「顛沛流離」程度，奈威都是近期轉診病人中最困難的。馬偕醫院今也舉行300例吉國轉診病人慶祝紀念會，期許未來繼續幫助邦交國提升醫療能力。

(中時 )

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