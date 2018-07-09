台中市》吳敦義：支持度盧秀燕領先 林佳龍：應該問台中市民

2018年07月09日 16:31 中時 盧金足

內政部長葉俊榮（左）9日與台中市長林佳龍探討社會住宅的政策，稱讚台中市是推動社會住宅的模範生。（盧金足攝）

國民黨地方大老9日齊聚台中為國民黨台中市長盧秀燕加油打氣，黨主席吳敦義表示，盧秀燕選情一開始有些差距，但現在支持度已領先。對此，台中市長林佳龍下午受訪時，笑著反問「那不是領先了，還在加油？」強調現任者最重要的就是政績，台中進步看得見，「應該是要問台中市民，問大老的話就是參考一下就好了」。

國民黨前主席連戰今天到台中市為盧秀燕拉抬選情，派系大老也到場加持，吳敦義表示，盧秀燕選情從開始有些差距，到6月底大概是平手，但民調預估有些小矛盾，支持度是盧秀燕領先一點，看好度剛好相反，可能因為對手是現任者的關係，盧秀燕的看好度稍微落後。

國民黨大老來台中為盧秀燕加持，內政部長葉俊榮中午也來台中市與林佳龍探討社會住宅的政策，稱讚台中市興建社會住宅品質好、住的好， 從「三好一公道」進步到「共好社宅」，是推動社會住宅的模範生，治安改善有目共睹，隨後還走訪綠川。

台中市長選情到底誰領先？林佳龍在與葉俊榮晤面後受訪時，對媒體詢及「國民黨大老都來為盧秀燕加油打氣，吳敦義看好台中市長選情，表示支持度是盧秀燕領先一點」，對此，林佳龍以四兩撥千斤的幽默回應，「那不是領先了，還在加油？」

媒體追問「民調一人一把號，各吹各的調，到底誰領先？」林佳龍說「我們都持續穩定的領先，沒有任何大的變化！」強調現任者最重要的還是政績，整個台中的各方面進步都看得見，至於民調問題，應該是要問台中市民，問大老的話就是參考一下就好了。

(中時 )