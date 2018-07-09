SBL》陳昱瑞當上新科選秀狀元 榜眼簡祐哲

2018年07月09日 16:25 中時電子報 黃及人

簡祐哲與台啤總教練周俊三。(黃及人攝)

今年SBL新人選秀會9日在體育大樓3樓會議室舉行，台銀如同預期選擇今年瓊斯盃中華白隊長陳昱瑞當上狀元，「很開心能被選上，我會盡力幫助球隊贏球，且會努力進步！」台啤榜眼籤挑上簡祐哲，富邦選了賴廷恩當探花。

「同時擁有中華白隊長、SBL選秀狀元兩種身分，對我來說不算壓力，只是需要扛下更大責任，也要讓自己更好，」穿著帥氣西裝到場的陳昱瑞說，「我並沒想過瞄準任何SBL獎項，努力讓自己變好，才是我當前最在乎的東西。」

對於待在台銀的前景，陳昱瑞第一時間想到的是，自己國體大的學長吳祐任就在台銀，「幸好有祐任學長在，我也經常看台銀球賽，對於張博勝、陳順詳兩名『學長』表現印象深刻，我相信自己能跟他們兩人好好學習看齊。」

不過陳昱瑞最感謝的，還是自己的雙親，「很感激爸媽從當初國中時期的反對，到現在的無條件支持著我，如今我總算可跟他們交代了！我更要感謝我的女友，她都犧牲自己休假時間，陪著我在球場練球，甚至還幫我撿球。」

今年選秀會第一輪選上7名球員與各隊教練合照。(黃及人攝)

不少新人都穿東潮西服贊助的西裝出席選秀會。(黃及人攝)

簡祐哲除了很開心自己以榜眼身分加盟SBL，也興奮能跟高中同學潘向挺再次並肩作戰，「我跟向挺當年一起幫助能仁家商拿下HBL冠軍，隨後兩人分別幫助健行、國體拿到UBA冠軍，現在是該我們一起幫助台啤摘冠了。」

「只是過去4年我們兩個當慣對手了，現在變回隊友，可能還要一些時間找回默契，」簡祐哲說，「真的很開心能被台啤選上，因為台啤蠻敢啟用新人，我應該能有足夠的上場時間，我跟于煥亞、黃聰翰、李愷諺等人也很熟。」

今年SBL選秀會共14人獲選，依序為：陳昱瑞、簡祐哲、賴廷恩(富邦)、潘祥偉(達欣)、周暐宸(金酒)、陳冠毅(金酒)、劉人豪(裕隆)、李其恩(台銀)、潘向挺、蔡揚名(富邦)、鍾嘉衡(達欣)、徐鉦順(金酒)、劉衍謙(璞園)與邱柏璋(裕隆)。

(中時電子報)