瑪莉亞颱風來襲 慈濟啟動防救災物資籌備機制

針對瑪莉亞強颱，慈濟防災協調總指揮中心9日上午8點半啟動會議，針對防災準備、救災物資規劃，進行確認與沙盤演練。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟防災協調總指揮中心9日上午8點半啟動會議，針對防災準備、救災物資規劃進行確認與沙盤演練。（圖／慈濟基金會提）
慈濟志工利用假日主動關心慈濟照顧戶、社區鄰里做好防颱準備，針對慈濟會所、環保站的門窗、物品進行固定與整理，並修剪樹枝、清理樹葉、排水溝等。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟志工利用假日主動關心慈濟照顧戶、社區鄰里做好防颱準備，針對慈濟會所、環保站的門窗、物品進行固定與整理，並修剪樹枝、清理樹葉、排水溝等。（圖／慈濟基金會提供）
各縣市慈濟志工於7月9日陸續啟動防災協調中心，圖為慈濟羅東聯絡處。（圖／慈濟基金會提供）

瑪莉亞強颱即將侵台，慈濟基金會上周已密切關注颱風動態，並提醒台灣各縣市慈濟聯絡點、慈濟志工做好防颱準備，慈濟基金會花蓮本會防災協調總指揮中心於9日上午8點半召開會議，進行各地防救災進度回報與討論，並啟動可能受此颱風影響縣市之防救災物資籌備機制。

根據氣象局預報，強颱瑪莉亞南移後侵台機率增大，慈濟基金會在上週即關注颱風動態，於慈濟會所進行防災作業、物資準備，並通報慈濟志工做好防颱準備。

慈濟志工利用假日主動關心慈濟照顧戶、社區鄰里做好防颱準備，針對慈濟會所、環保站的門窗、物品進行固定與整理，並修剪樹枝、清理樹葉、排水溝等。各地慈濟分會依照中央氣象局之預測，針對受強颱瑪莉亞可能造成的災害程度，進行備災物資定位。

針對強颱瑪莉亞，慈濟防災協調總指揮中心7月9日上午8點半啟動會議，針對防災準備、救災物資規劃，進行確認與沙盤演練。

慈濟基金會表示，慈濟平時進行防災教育訓練、於當地進行慈善關懷，慈濟會秉持「走在最前，做到最後」的精神，戒慎準備、虔誠祈禱，期望匯聚眾人善念，祈禱無災難。

(中時 )

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