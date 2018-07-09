直播》泰第二波洞穴緊急救援展開 救出第5名少年

2018年07月09日 16:30 中時電子報 蔡萱，江飛宇

潛水人員在陡峭的洞穴內進行救援。(圖/美聯社)

泰國政府與多國聯合救援團隊在昨日晚間順利完成第一波救援行動，成功救出4名受困清萊府睡美人洞中的足球隊少年。泰國政府也在今天宣布同一批潛水員已經在今天上午11點進入洞穴，展開第二波救援行動，預計將再救出3名少年，希望可以與雨季賽跑，將受困洞內的13人全數安全救出。

據路透報導,救援人員扛著擔架,已抬出第5名獲救者。

泰國內政部長阿努彭（Anupong Paojinda）在今天上午表示，經過討論後，今天將展開第2波救援行動，方式和參與的潛水人員都和昨天下午救援行動一樣。

Four ambulances drive up to Tham Luang cave in #Thailand. A fifth followed shortly after. 8 boys and their football coach are still trapped inside pic.twitter.com/kh07pOdWmp — Jo Shelley (@joshelleyCNN) July 9, 2018

救援指揮官納隆薩則表示，潛水人員在今天上午進入洞穴展開救援行動後，預計在晚間上7-8間可望將第2批少年救出。他也指出今日洞穴的情況良好，昨天的雨勢沒有讓水位再上升。

按照原先救援計畫，將受困的13人分為4批，第一批4人，剩下3人一批，足球教練將於最後一批出來。

至少5輛救護車在昨天晚上接走成功救出的少年後，再次於今天下午返回洞口待命。

洞穴救援行動在昨天成功救出4名少年後宣布暫停，讓潛水員休息以及必須將氧氣瓶充滿，才能再次展開第2波救援行動，也讓洞穴裡仍受困的9人必須在洞裡多待一晚，才有機會再見光明。

這場和雨季以及洞穴內含氧量賽跑的救援行動被不少專家認為是「史上最困難救援行動之一」，因為除了受困者不諳水性之外，救援人員目前可以進出的通道陡峭狹窄，而且多處遭因雨季水位升高兒都在水面之下，再加上洞內伸手不見五指都讓行動難上加難。

泰國這支由12少年組成的足球隊以及他們的教練受困洞穴中已經長達15天，從他們失蹤之際就引發全球關注，世界各地的潛水救援專家紛紛抵達泰國展開搜索行動，好不容易在上周在洞穴內發現受困的13人，儘管他們身體虛弱但全體平安。

不過頭痛的事也隨之而來，因為就連發現受困足球隊的潛水專家都是經過困難重重才抵達它們受困的位置，不諳水性的足球隊少年及教練該如何突破重圍逃出洞穴，也成為極大的難題。

專家及政府在準備救援期間，也傳出一名前泰國海軍海豹部隊潛水員沙曼（Samarn Kunan）6日清晨在為受困少年們運送氧氣瓶，不幸於回程時因氧氣耗盡而溺斃。

終於在8日下午，泰國政府以及多國聯合救援團隊在經過討論後，看準水位新低展開第一波救援行動，派出了18名潛水員戴著氧氣瓶再次深入洞穴與受困少年會合，並以用繩子綁住少年以及事先架設好的繩索引導，驚險萬分的將4名少年先行救出。

不過泰國政府事後並沒有公布第一波重見光明的少年名字，阿努彭只稱4人在經過送醫治療後，狀況都十分良好，不過目前連少年的家屬都還沒獲准與少年親自見面。

(中時電子報)