南投縣長林明溱深入草屯鎮會勘農水路 允諾儘速完成改善

▲南投縣長林明溱由草屯鎮籍議員陪同，深入草屯鎮南埔等各里會勘道路改善工程。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱在草屯鎮重劃區逐一會勘農水路亟待改善問題。（楊樹煌攝）

草屯鎮山腳、碧洲、上林、北投、石川、加老及南埔等里多處農水路破損嚴重，南投縣長林明溱今9日由議員簡景賢、簡賜勝、簡峻庭及地政處長簡青松等人陪同，前往會勘，林縣長發現路面年久失修，殘破不堪，認為確有改善必要，預計動支約950萬元，進行路面刨除，重鋪AC進行改善。

林縣長一行今天分別前往草屯重劃區中興段省府路417、450巷會勘，接著又前往太平路一段351巷、碧峰路630巷、北投路1巷42弄、北投路25巷、史館路201巷、碧興路2段1000巷、墩煌路4段90巷、中正路381之20巷、中正路361巷等處會勘農水路。

縣長林明溱表示，草屯鎮各里的農水路從鋪設迄今已幾10年，未曾整修，路面龜裂破損、凹凸不平，影響居民進出安全及農產運輸，縣府將即行改善AC路面，部分路段並將施作U型水溝，全面翻新，以改善居民交通，並方便農機出入。

議員簡景賢表示，草屯重劃區農水路毀壞已久，縣府允若改善，讓農民、居民都受益，不僅有助行的安全，亦可增加農業產值；簡峻庭議員表示，重劃區道路經幾10年雨水沖刷，路面殘破不堪，以往只進行修補，感謝縣府能重新鋪設AC路面，讓居民行的安全更有保障；簡賜勝議員則說，林縣長勤走基層，重視民眾需求，路面重新鋪設後，將可改善居民進出安全及農產運輸更便利。

(中時 )

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