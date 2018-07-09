連日大雨 黃金海岸驚見海漂太空包

2018年07月09日 16:38 中時 洪榮志

連日大雨，有民眾在知名的台南市南區黃金海岸沙灘發現太空包，一度造成遊客驚恐，誤以為被人隨意棄置有害物質。台南市政府環保局派人了解後，初步研判只是空的海漂垃圾太空包，經海浪拍打上岸，並無危害環境疑慮，9日上午已派員清除完畢。

環保局表示，近日因大雨及海流影響，將大批海漂垃圾拍打上岸，該局及環保志工持續動員集結於黃金海岸、漁光島及觀夕平台，陸續清出蚵架約19.5噸、保麗龍約9.6噸及其他垃圾約1.2噸。

環保局表示，從6月21日起，該局召集南區及安平區的環保志工們，先將蚵架及保麗龍集中堆放，再用沙灘清潔車等機具清理剩餘垃圾，在最短的時間內清完沙灘垃圾。直到9日止，共有280人次協助淨灘，還出動怪手及載具運出垃圾。

環保局說，七股、四草、安平及南區沿海是台南市的牡蠣養殖區，每年4月蚵農開始採收，許多養殖蚵仔的蚵架、保麗龍便成為季節性的垃圾，隨波飄流。一旦碰到西南氣流，浪潮將廢蚵架及保麗龍打上岸，往往導致黃金海岸、漁光島及四草等沙灘，堆滿被打上岸的蚵架、保麗龍及垃圾等海漂垃圾。

目前台南市區漁會已動用怪手等機具於部分海岸進行蚵架清除作業，環保局也籲請漁民配合蚵架回收管理計畫，妥善處理廢棄蚵架，切勿露天焚燒汙染空氣，以免受罰。

(中時 )