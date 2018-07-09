沖繩旅遊新玩法開跑 國際通首次手機集章活動抽大獎

2018年07月09日 16:39 中時 林怡宣

參加「沖繩集章活動」，有機會可以抽中「沖繩喜來登聖瑪麗娜渡假村雙人住宿券」（沖繩喜來登提供）

NFC近距離無線通訊搭配SmartPlate™，揮別傳統集章遊戲需要紙張及蓋章的麻煩（株式會社WAKON提供）

參加「沖繩集章活動」，有機會可以抽中Peach樂桃航空點數（株式會社WAKON提供）

沖繩那霸國際通商店街推出重量級好康，欲前往沖繩旅遊的民眾千萬不能錯過。沖繩除了是台灣人到日本旅遊的首選外，近來更被自由行旅客譽為「自駕天堂」，赴沖繩旅遊的台灣人數屢創新高。為了讓旅客在旅遊時多一份樂趣，沖繩當地公司株式會社WAKON於今年7月開始至12月底，在最熱鬧的國際通上舉辦首次「手機集章抽獎活動」，獎項從辦手禮到住宿券通通有！

由沖繩當地公司株式會社WAKON與Peach樂桃航空等多家廠商合作，於2018年7月1日至12月31日為期6個月期間，展開智慧型手機的「沖繩集章活動」。以日本最大規模為目標，極力招攬參加人數以及國際通為中心活動的店家一同共襄盛舉。

「沖繩集章活動」結合NFC技術（近距離無線通訊），只要攜帶智慧型手機即可參加，不須下載任何app。民眾在指定店家購物、消費後，使用手機感應一下即可獲得印章。每獲得一個印章，就擁有一個玩遊戲抽大獎的機會！包括Peach樂桃航空點數、沖繩渡假飯店雙人住宿券，以及各式沖繩伴手禮等豐富獎品。

沖繩的株式會社WAKON表示，舉辦玩沖繩抽大獎的集章活動，不僅為促進沖繩地方經濟發展之外，更期待藉由集章活動，吸引各國觀光客的關注，進而創造有別以往的旅遊樂趣。其實在拓展國外觀光客至沖繩旅遊的同時，也能增加沖繩當地居民與外國旅客的互動，讓他們能藉機理解與尊重彼此的國家及文化，這也是舉辦本次活動的宗旨之一。

另外，株式會社WAKON計畫在今年中推出「Group Tour Japan」的客製化團體旅遊專門網站，讓赴日本的旅客能透過「Group Tour Japan」自行規畫專屬行程，讓未來日本的團體旅遊不僅能更輕鬆、自在，也更貼近不同旅客的需求!手機集章抽獎活動活動內容諮詢請洽株式會社WAKON: wakon@okinawa-travel.info

(中時 )