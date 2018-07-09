瑪莉亞颱風恐襲台 農業局籲農民及早防範

2018年07月09日 16:49 中時 陳世宗

中央氣象局預估今年第8號颱風瑪莉亞暴風圈，將於10至11日侵襲台灣，台中市政府農業局已請各區公所及農會密切注意颱風動態，並輔導農民做好防災必要措施，以減少農業災害損失。

農業局表示，水稻已進入成熟後期，若穀粒成熟度已達八分熟以上，穀粒水分含量低於30度，請儘快收穫；穀粒水分含量高於30度請勿搶收，避免烘乾時間過長與青米粒過多的現象發生。若水稻發生倒伏或傾斜現象，農民可利用晴天空檔，儘速收穫避免穗上發芽。收穫後，稻穀因水分含量高，應快速進行初步乾燥，避免稻穀堆積發生黃變劣化。

農業局長王俊雄指出，屆收穫期的蔬菜，如甘藍、結球白菜、青蔥及葉菜類等，應儘速採收；農業局將請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

已屆採收期的水果，如梨、葡萄、紅龍果、水蜜桃及龍眼等，也應儘速採收，再配合市場需求秩序供貨；正值果實發育期的水果，如柑橘類等，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂。

適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

農業局強調，已通報各區公所密切注意，如有災情，即依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕；農作物如有災情顯現，請農民主動向公所反映。

(中時 )