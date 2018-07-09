不斷更新》瑪莉亞直撲北台灣！各班機異動看這裡

2018年07月09日 16:44 中時電子報 莊楚雯 、中時/ 王思慧 、中時/

瑪莉亞颱風來勢洶洶，目前各航空公司皆有停飛資訊，颱風影響最大時期將會在「星期二晚上到星期三早上」，這段期間有安排出國的民眾需多加注意！根據消息指出，明天遠東航空國內線多個航班取消，國際線則是1個航班取消。

長榮航空及立榮航空將明天(10日)下午五點到後天(11日)中午12點，桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。華信航空則是取消明天金門、澎湖、花蓮、台東部分航班。

華航表示，7月10日CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，明天20時後桃園起飛的歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20時前起飛。

一、遠東航空：

【7月10日國內線取消之航班】

台北─澎湖FE8025/FE8027/FE027。

澎湖─台北FE8026/FE8828/FE8028/FE028。

台中─澎湖FE3355/FE3059/FE3055。

澎湖─台中FE3060/FE3056。

高雄─澎湖FE6087/FE087/FE6081/FE6085/FE6885。

澎湖─高雄FE6088/FE088/FE6082/FE6086/FE6886。

台北─金門FE071。

金門─台北FE8070/FE072/FE070。

台中─金門FE1059。

金門─台中FE1060。

原7/10（二）海口─高雄FE190取消之航班，延至7/11（三）20：35起飛。

【7月10日國際線取消之航班】

海口─高雄FE190。

二、長榮航空/立榮航空：

10日下午往返桃園－沖繩BR186、BR185航班取消。

10日17:00以後至11日12:00所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

最新航班異動訊息請至長榮航空網站，或利用EVA Mobile APP查詢。

三、華信航空：

10日松山往返台東、金門、澎湖航班 14:00以後取消。

10日台中/高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，18:00以後取消。

四、中華航空：

10日CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，新航班編號為CI-3120/3121/3122/3123。

10日20時以後桃園起飛的歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20時前起飛。

(中時電子報)