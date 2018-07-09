2018 星巴克咖啡旅程特展 7／11登場

2018年07月09日 16:51 工商 劉馥瑜

2018 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程特展戶外。圖／星巴克提供

2018 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程特展限定典藏麥芽雪冷萃。圖／星巴克提供

2018 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程特展咖啡旅程體驗馬克杯。圖／星巴克提供

2018 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程特展限定飲品。圖／星巴克提供

2018 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程特展咖啡大師展演。圖／星巴克提供

連續第5年舉辦的「2018 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程特展」，已累計吸引近25萬人次觀展，今年展覽將於7月11日登場，至8月12日止，一連33天在華山文創1914園區熱鬧展開，展出時間為每天12:00-20:00，無須購票自由入場，還有多款展場限定商品、滿額贈及飲品，預料將再吸引大批咖啡迷朝聖！

台灣星巴克表示，今年展覽以「Coffee Inspires Your Life」為展覽核心，從「咖啡與人」的角度出發，改造老倉庫架起格柵，撐起一場瀰漫咖啡香氣與旅人記事的展覽，入口處以台灣山區海拔常見的蕨類及植物堆疊相映，帶出台灣島嶼生命力的叢林氛圍，象徵台灣星巴克20年已融入在地生活中。本次展區規劃分作四大主題：咖啡旅程、風味之旅、家居時光、戶外遊蹤。

另外，台灣星巴克也邀請多位台灣生活職人與黑圍裙咖啡大師，以不同領域觀點討論咖啡生活。台灣星巴克表示，近幾年咖啡市場生態對於咖啡豆產地、單品咖啡種類與咖啡道德採購的關注越來越深，消費者開始在意手中這杯飲料的源起，對於背後咖啡知識的渴求也日益增加。

台灣星巴克說，這也是星巴克咖啡旅程特展5年以來，一直對外溝通的重點－Farm To Cup 從咖啡產地至一杯咖啡的旅程，今年更將焦點擴大至音樂、餐飲、建築、花藝等不同專業工作者的參與，營造出咖啡與想像力之間的創意氛圍，希望連接每位參觀者與我們的咖啡日常生活。

為了讓顧客品嚐來自世界各地獨特、稀少又珍貴的典藏咖啡豆，使用不同沖煮方式所呈現出的不同風味，本次展覽更推出限定的Coffee Journey咖啡體驗組，將能一次體驗多元沖煮方式的不同風味變化，還有三款展場限定飲品「典藏麥芽雪冷萃」、「氮氣冷萃馥洛特」及「沁涼夏日特調啤酒」，與30款以上星巴克迷不可錯過星巴克咖啡旅程商品，如展覽首賣的輕巧手沖旅行組、黑電子溫控細口手沖壺、咖啡旅程T-Shirt與三款隨行卡。

(工商 )