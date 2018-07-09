瑪莉亞颱風 飛機追風觀測明晨啟動

2018年07月09日 16:48 中時 廖德修

因應第8號瑪莉亞強烈颱風可能對台灣構成的威脅，氣象局等機構將於10日啟動飛機投落送觀測，預計清晨5時由台中清泉崗機場起飛，進行約6小時的觀測。

「颱風飛機投落送觀測」或稱為「追風計畫」，自2003年起進行迄今已完成80次飛行觀測，今年度由中央氣象局、國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心、台灣大學及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為目前亞洲唯一應用飛機於颱風之作業性觀測。

氣象局表示，瑪莉亞颱風目前位於台北東南東方約1290公里之海面上，其路徑有直接侵襲台灣的趨勢，由於海面上氣象觀測十分稀少，且數值模式對此颱風之預測路徑仍可能變化，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。

為發揮觀測最大效益，氣象局與颱洪中心針對未來颱風可能之移動路徑、大氣環境等，已完成飛行路徑規劃。本次執行觀測之飛機為漢翔的Astra噴射機，預計將爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞瑪莉亞颱風的7級風暴風範圍（距颱風中心約280公里）與其移動路徑上的重點區域執行觀測（如附圖），所獲得之投落送資料會即時透過衛星通訊傳回中央氣象局，並隨即由該局發送至世界各國氣象作業中心。

此珍貴之觀測資料可有效協助各國氣象人員進行颱風之暴風半徑與強度估計，投落送資料亦將供該局及世界各國之數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。中央氣象局表示，由過去的統計結果顯示，增加投落送觀測平均可降低72小時颱風路徑預報誤差約6.5%。

(中時 )