竹北市長選舉楊敬賜回鍋 兩強相爭

2018年07月09日 16:53 中時 陳育賢

新竹縣竹北市長何淦銘此屆拿下4萬8000多張選票，實力相當堅強，與「老市長」捉對撕殺，精彩萬分。（陳育賢攝）

下屆新竹縣長選舉未演先轟動，光是國民黨內部提名戲碼就佔盡版面，至今還未落幕，而第1大市─竹北市在前市長楊敬賜宣布回鍋參選下也立即受到矚目，兩強相爭，精彩度不輸縣長選舉。

至於民國黨已有黨主席徐欣瑩要參選縣長，是否派出強將搭配參選竹北市長？地方傳言在竹北市有高支持率、上屆第1高票的縣議員邱靖雅可能轉換跑道加入竹北市長戰局，但昨天她透過幕僚表示，邱靖雅目前將全力爭取縣議員連任，暫沒有轉換跑道的規畫。

無黨籍的前國民黨籍現任市長何淦銘此屆挾4萬8000餘票的實力爭取連任，下屆仍被看好，不過，兩屆市長、4屆縣議員的楊敬賜更是來勢洶洶，楊敬賜說，實在是因為近來聽到太多基層民眾反映，指很多過去他任內的公共工程沒有被延續下去，要求他再出來回鍋選市長的聲音是越來越多，為了竹北市的未來，才毅然決然的決定再參選市長。

何淦銘過去為國民黨籍，在此屆由縣議員轉換跑道欲參選市長選舉時，在未獲國民黨提名下，以無黨籍自行參選，與國民黨提名的前議長張碧琴捉對撕殺，最後何在沒有黨派奧援下以4萬8331票囊括69.61％的選票，擊敗張的2萬1104票，基層實力相當驚人。

何淦銘說，楊市長的好的工程建設，他能做的，一定都有延續，他施政的原則是以民眾利益為前提，且一定都要合情合法合理，目前他仍將把所有心力放在市政上，希望以政蹟爭取市民的認同。

而楊敬賜也不是省油的燈，早在1990年就選上第12屆縣議員，之後再連任1屆，之後再選上第15屆縣議員，然後轉換跑連任2屆竹北市長，在連任屆滿後，再回鍋參選縣議員並順利當選。

其於2005年首度參選竹北市長時，以2萬8480票、高達59.34％的得票率拿下首任市長，2009年再以3萬4530票、57.8％的支持率連任，顯示其多年來扎根基層的實力，下屆兩強相爭勢必精彩萬分。

(中時 )