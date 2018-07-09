王子公主婚姻今爆婚變 蔣友柏昔跨國追妻往事太諷刺

蔣友柏驚爆早已跟林姮怡離婚，昔日公主王子婚姻名存實亡。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

蔣家第4代兼橙果創辦人蔣友柏，今被爆與名模妻林姮怡15年婚姻早在去年已破局，還被拍到私下跟女特助莊女互動頻頻傳曖昧，然消息遭到莊女否認，澄清只是同事關係，而回首蔣友柏與林姮怡從交往到結婚，這段婚姻轟動一時，被看做是王子與公主的組合，過程相當夢幻，蔣友柏當初對愛妻一見鍾情，跨國展開追求終抱得美人歸，也曾表示若不是跟林姮怡結婚，自己不可能有今天的成就，「我還會飄在空中」，如今愛妻宣言聽來相當諷刺。

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蔣友柏驚爆婚姻已貌合神離，去年就跟老婆林姮怡離婚，早過著有名無實的生活，據《蘋果》報導，蔣友柏當年追求林姮怡的過程轟轟烈烈，在一次聚會中對女方一見鍾情，然林姮怡起初對多金帥氣的男方沒有興趣，不理追求逕自飛到新加坡受訓做出道準備，而蔣友柏不僅追到新加坡，還在她住處旁租屋，天天送上鮮花、布偶熊猛煲接送情，終於打動芳心，兩人在2003年奉子成婚，在台北美僑俱樂部二樓舉辦秘密婚宴，現場冠蓋雲集，同年女兒小玫瑰出生，2005年再得一子蔣得勇。

然這段郎才女貌的婚姻，起初受到男方母親蔣方智怡的反對，擔心兒子太年輕就有孩子，恐無法為家庭負責，然這些年蔣友柏用行動證明自己，堅持不和女性獨照、不談家庭私事、不應酬等「三不原則」，還天天接送兒女，認真工保家庭經濟無虞，工作之外的時間則都留給家人，愛妻愛子有目共睹，並曾對老婆告白，直言認識林姮怡之前，自己還是個紈绔子弟，是因為深愛老婆才改變，更透露有朋友說過「因為我結婚，才變得有可能偉大」，蔣友柏自己也肯定這樣的說法。

婚後蔣友柏努力當負責的男人但不喜歡被貼上「好男人」標籤，他曾上張小燕節目，坦言若標準是「外面沒女友就是好老公」，那他符合，但卻表示自己個性暴躁，夫妻倆平時也會吵架，老婆質疑他為何應酬要喝酒，他也懂得自省，說出名言「男人都會找各種理由來解釋不一定正確的行為」，據悉，夫妻倆漸行漸遠已非一時，兩人因個性與生活上的分歧與日俱增，是婚變主因，相傳去年蔣友柏與林姮怡以和平協議離婚，但雙方都以子女為優先考量並做出最大讓步，男方按月給撫養費，並且在分手後仍同住在一個家裡。

(中時電子報)

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