看好台中旅遊市場！台中福華斥資近億元改裝客房

2018年07月09日 16:51 中時 何書青

台中福華大飯店投資近億元、耗費4個月改裝客房。（台中福華大飯店提供）

台中福華大飯店投資近億元、耗費4個月改裝客房。（台中福華大飯店提供）

台中國際機場繼去年底增設韓國仁川、首爾，今年6月起日本東京成田機場等國際航班直飛，可望帶動國旅市場下半年復甦，以及「世界花卉博覽會在台中」等多項觀光利多，台中近期有不少飯店品牌，紛紛投入大筆資金進行大規模改裝，或成立飯店品牌據點。包括隸屬老爺集團的台中大毅老爺行旅7月將正式開幕，還有選擇插旗逢甲商圈的4星國際品牌「萬楓酒店」（Fairfield by Marriott）也將在第3季亮相，而在地經營22年之久的「台中福華大飯店」，則投資近億元、耗費4個月改裝客房以應戰，將於8月中旬正式亮相，並祭出優惠專案搶客。

今年上半年，台中國際觀光飯店雖受到新型態商旅、花蓮震災與南台灣觀光補助方案影響，造成國旅市場縣市板塊消長，間接衝擊中台灣旅宿業住房率，但不少飯店業者仍對台中觀光前景，持續看好。台中福華大飯店此次客房改裝，設計概念強化了品牌的藝術涵養，改裝客房樓層中庭整體以「徽派建築」為發想，挑高8.4公尺的牆面，模擬戶外高牆深宅的意象，格窗、美人靠等環顧妝點，營造「青磚小瓦馬頭牆，回廊掛落花格窗」意境，展現出新東方現代風華。

此次客房改裝，也側重在硬體與服務升級，包括改裝樓層全面加裝免治馬桶，客房內以木質色調統一，營造舒適的視覺感受，而福華最為經典、真材實料的紅木家具，改造上色後更顯歷史風華，客房內提供在地有機認證茶款，歐洲百年歷史咖啡品牌Lavazza咖啡膠囊，還有全台灣唯一全系列榮獲COSMOS有機認證NAVEEN香氛沐浴備品，以及互動智慧型電視等，都可讓房客愜意放鬆休憩。台中福華大飯店表示，8月中旬改裝完成後，將共有12種房型可供選擇，旅客可依需求及預算，多樣化的選擇房型和房價。

為歡慶客房換新裝亮相，即日起台中福華大飯店推出「精緻客房」1泊2食住房專案，專案含2客自助早餐，還有以「花博」為創意發想之「花妍雙人午茶組」，每房每晚4700元+10%，相當於定價的45折，接受8月20日起至12月28日之入住預訂。

(中時 )