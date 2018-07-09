林佳龍拚社會住宅 葉俊榮：努力做 不用擔心錢

內政部長葉俊榮（左）9日到台中市府，稱讚台中市長林佳龍蓋社會住宅的模範生，強調「努力做，不用擔心錢」。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍（右）向內政部長葉俊榮提出租金補貼、融資財務及興建用地等需求。（盧金足攝）

內政部長葉俊榮9日與台中市長林佳龍針對中央與地方的社宅推動理念、進度與未來規畫交流討論。林佳龍向中央提出租金補貼、融資財務及興建用地等需求。葉俊榮表示，社宅建設過去是「北熱南冷」，台中提出「共好社宅」理念創新，「努力做，不用擔心錢」。目前全國社宅已完工及施工中戶數合計約2萬2000戶，年底可達3萬戶，預期可提前到2020年蓋4萬戶的目標。

林佳龍說，台中社會住宅興辦以8年1萬戶為目標，目前已達成第一階段4年興辦5000戶，其中豐原安康段社宅已完工點交，大里區光正段預計今年底完工，進度走在最前端，內政部營建署給予極大的支持與鼓勵。

另外綠川整治共約13億9000萬元，其中10億元也是來自內政部營建署補助，豐原水資中心經費也將近88％由營建署補助，感謝內政部的全面支持。

台中拚治安奏效，攸關「大台中123」等重大建設的「台中市區域計畫」也在內政部支持下，於去年順利通過，今年1月中公告施行，在這樣架構基礎下，台中市爭取中央前瞻基礎建設計畫中的「軌道運輸」項目「全壘打」。

林佳龍表示，目前社會住宅興辦用地與經費等問題，感謝中央出面，將研議提供市府國產署土地，或與國防部協調軍方土地取得，中央預算支持，相信未來社宅的推動將更加順利。

「台中國際城市蓬勃發展！」內政部長葉俊榮表示，就任內政部長2年多來，看到台中市許多與內政部有關的業務推動相當傑出，比如直轄縣市的治安改善，台中市尤其明顯，許多民眾也相當有感。

內政部「全國國土計畫」尚未於今年5月1日公布前，市府就率先向中央提出「台中市區域計畫」，並通過內政部核定，許多重大的國土規畫，台中早已思考過、整理過、盤算過，可說是走在最前面，打下很好的基礎。

此外，「包租代管」六都媒合數670戶，台中已媒合成功126戶，比例相當高，租稅減免政策，內政部鼓勵各直轄市盡速推動，台中市率先通過《台中市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例》，為全國模範生。

葉俊榮強調，台中市府從2017年到2020年規畫推動6745戶社宅，中央將透過融資利息及非自償性經費補助，讓市府不用煩惱預算編列問題，在無財政壓力下，安心推動社會住宅。

(中時 )

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